助理費除罪化引爭議！ 陳玉珍堅不撤案 工會擬立院抗議

國民黨立委陳玉珍，提案修改助理費相關法案，引起朝野爭論，也讓基層助理不滿，助理工會表示，除非立法院長韓國瑜，保證陳玉珍會撤案，否則12日將動員上百名助理，到議場外抗議。但陳玉珍受訪時態度強硬，表示不會撤案，也歡迎大家討論。 面對這個爭議修法，立法院長韓國瑜強調會全力捍衛國會助理的權益，任何修法都不應該損害助理的工作權。

國民黨立委陳玉珍說：「我不會撤回提案，但是就是我歡迎大家討論。」態度堅定，強調不會撤案。國民黨立委陳玉珍先前針對助理費除罪化提案修法，讓不少基層助理因此炸鍋，就連藍營內部意見也兜不攏，暫時還不會有排案的這個動作，請大家放心，8日上午藍委牛煦庭才說會暫緩排案，但下午國民黨團就發聲明，表示黨團沒有暫緩推動的決議，進一步來看陳玉珍的提案。

明定助理費由立委統籌運用還不用檢據核銷，而明年度公費助理的預算為8.8億多元，平均每位立委分配到779.9萬元，如果修法通過將全數進到立委的戶頭，國會助理工會抗議，除非立法院長韓國瑜保證陳玉珍撤案，否則12日將集結百位助理到議場外抗議。

立法院國會助理工會副理事長田飛生說：「我們希望這個案不是說現在暫緩處理，我們希望是撤案啦。」國民黨立委陳玉珍說：「提案是我們的權利，那當然請我們撤回是他們可以訴求的。」

如果助理費除罪化真的修成，將連帶影響捲入相關案件的朝野政治人物，包含國民黨立委顏寬恒、民進黨立委林宜瑾，還有有意願角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺。

民眾黨方面，停職中的新竹市長高虹安，也因為擔任立委期間的助理費案一審遭判刑7年4個月，即便助理費修法牽動藍綠白三黨，但民進黨大力反對民眾黨也不挺，現在看來國民黨內也有雜音，就看陳玉珍如何在爭議中力推助理費除罪化。

