助理費除罪化引爭議！ 陳玉珍堅不撤案 工會擬立院抗議

台北市 / 綜合報導

國民黨立委陳玉珍提案修改助理費相關法案引起朝野爭論，提案一出也讓基層助理不滿，助理工會還說，除非立法院長韓國瑜保證陳玉珍撤案，否則12日將動員百名助理到議場外抗議。但陳玉珍今天受訪時態度強硬，表示不會撤案，歡迎大家討論。 面對爭議修法，立法院長韓國瑜回應，將全力捍衛國會助理權益，任何修法都不該損及助理的工作權。

立委(國)陳玉珍說：「我不會撤回提案，但是就是我歡迎大家討論。」態度堅定強調不會撤案，國民黨立委陳玉珍，先前針對助理費除罪化提案修法，讓不少基層助理炸鍋，就連藍營內部意見也兜不攏，立委(國)牛煦庭(12.08)說：「暫時還不會有排案的這個動作，請大家放心。」8日上午藍委牛煦庭才說會暫緩排案，但下午國民黨團就發聲明，表示黨團沒有暫緩推動的決議。

進一步來看陳玉珍的提案，明定助理費由立委統籌運用，還不用檢據核銷，而明年度公費助理預算為8.8億多元，平均每位立委每年分配到779.9萬元，如果修法通過將全數進到立委戶頭。國會助理工會發新聞稿抗議，除非立法院長韓國瑜保證陳玉珍撤案，否則12日將集結百位助理到議場外抗議。

立法院國會助理工會副理事長田飛生說：「我們希望這個案不是說現在暫緩處理，我們希望是撤案啦。」立委(國)陳玉珍說：「提案是我們的權利，那當然請我們撤回是他們可以訴求的。」

面對爭議修法 ， 立法院長韓國瑜表示 ， 將全力捍衛國會助理權益 ， 任何修法都不該損及助理的工作權 ，如果助理費除罪化真的修成，也將連帶影響捲入相關案件的朝野政治人物，包含國民黨立委顏寬恒，民進黨立委林宜瑾，還有有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺，民眾黨方面，停職中的新竹市長高虹安，也因為擔任立委期間的助理費案，一審遭判刑7年4個月。即便助理費修法牽動藍綠白三黨，隨著民進黨大力反對民眾黨也不挺，國民黨也有雜音下，就看陳玉珍如何在爭議下力推助理費除罪化。

