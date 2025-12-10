助理費除罪化引爭議 陳玉珍：歡迎討論但不會撤案

提案修改助理費相關法案引發軒然大波，立委陳玉珍強調她不會撤案，但歡迎大家一起討論。（圖：陳玉珍臉書）

國民黨立委陳玉珍提案修改助理費相關法案，不但讓綠營甚至黨內同志熱議，也引發基層助理的不滿。陳玉珍今天（10日）表示，不會撤案，歡迎大家參與討論，但不必透過媒體放話。

外傳遭同黨立委施壓要求撤案？陳玉珍說，沒有聽到任何立委的撤件要求，助理工會當然會有自己的訴求和考量，但「助理費法制化」的確有其必要，她歡迎助理工會來跟她討論，助理工會人才濟濟，一定可以擬出相當好的法制規範，讓助理費法制化，同時也能保障他們的權益，就請工會來討論，不必透過媒體放話。

陳玉珍說，立委和助理是夥伴關係，自己的助理也和她日夜陪伴、比家人還親，如果工會真有心幫同仁爭取權利，那就坐下來討論。陳玉珍說，自己「開大門走大路」，建議他們草擬出法案給立委提案，如果立委不願意提，就拿來給她，她也可以幫忙提。陳玉珍強調，立委和助理並不是「對沖」的角色、而是夥伴，對於中華民國各項制度的法制化，大家都要一起努力。

媒體報導，法案一旦表決至少會有5人跑票，陳玉珍說，沒聽過，自己的提案也不等於最終版本。她表示，助理費的問題，不管哪個黨派，包括林岱樺、台南的林宜瑾、新竹市的高虹安、台中的顏寬恒，各黨各派都有。既然這個問題沒講清楚，讓很多民代不慎誤觸法網，那就得面對、解決這件事。

被問到立法院長韓國瑜是不是有找她討論？陳玉珍澄清韓國瑜沒找過她，但自己從相關報導中得知，韓院長的本意也是一樣：助理權益必須獲得保障，她自己想的是不只助理權益，整個制度也都應該加以討論。

陳玉珍還說，國民黨主席鄭麗文的意見也相當重要，畢竟她是黨的最高領導人，相關法案理應透過黨內程序讓主席得知，不過「黨團自主」向來都是各黨團的風格。

陳玉珍提案重點，包括明定助理費由立委統籌運用、還無需檢據核銷；明年度公費助理的預算為8.8億元，平均每名立委將分配到779.9萬元，如果修法通過就會全數進入立委的戶頭。國會助理工會隨即表達抗議，並揚言除非立法院長韓國瑜保證陳玉珍撤案，否則12日將要集結上百名國會助理到議場外抗議。（張柏仲報導）