助理費除罪化引發大反彈！助理工會發函韓國瑜：強烈反對規避監督、傷害民主法制

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍上周提案將立委助理費除罪化，引發各界討論。立法院國會助理工會今(12/9)發文給立法院長韓國瑜，表示此提案將使現有公費助理頓失制度保障，規避法律監督與人民檢視，亦傷害我國民主法制，眾多助理已向工會表達擔憂與憤怒，工會也對此提案表達強烈反對意見。

立法院長韓國瑜，資料照

立法院國會助理工會今日發文給韓國瑜辦公室，信中指出，立院為台灣最高民意機關，亦為彰顯台灣民主成就及精神之所在，而各委員及各黨團之工會助理則是國會運作的重要支柱，近期關於《立法院組織法》第32、33、35條修正草案於院會付委審查，修正條文將使現有的公費助理頓失制度保障，規避法律監督與人民檢視，亦傷害我國民主法制，眾多助理向本會表達擔憂及憤怒，期望本會能將眾多聲音傳達給院長、各黨團及立委。

針對立院助理公費案，立法院國會助理工會發文表態

立法院國會助理工會表示，工會將由工會理事長、監事會召集人及理監事幹部等人，拜會院長，表達對該修正草案的強烈反對意見與相關建議，因此特此發文說明，並請院長撥冗接見。

