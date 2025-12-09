助理費除罪化惹眾怒仍不撤案 綠委邀法務部報告「自肥」可能

立法院司法委員會邀請法務部說明修法可能造成的影響。（翻攝自Google Maps）

國民黨立委陳玉珍領銜提案修法，明定助理費由立委統籌運用且免檢據核銷，將助理費除罪化，該案已付委審查，她也強調不會撤案，引發基層助理強烈反彈；國會助理工會今（9日）發起撤案連署，民進黨司法委員會召委莊瑞雄也變更11日議程，邀請有關單位進行專案報告，說明修法後所造成的影響，也將審查民進黨立委許智傑等人所提「立法院公費助理任用法草案」案。

國會助理工會今天發起「捍衛助理勞權、立即撤回提案」連署，籲陳玉珍撤回提案，切勿漠視國會助理權益，截至下午5點，已突破200人連署，工會將在本週五拉布條抗議。立法院長韓國瑜晚間發聲，承諾會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

立法院司法委員會11日原定審議監察院《審計部組織法》，民進黨召委莊瑞雄臨時變更議程，邀請法務部、審計部、行政院主計總處等就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案？」進行專題報告，並備質詢；另外，也將審查許智傑等23人擬具「立法院公費助理任用法草案」案。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱進一步指出，國會有113位立委，1年編列逾8.8億元，若陳玉珍提案的修法通過，立委1年可以多領約780萬元，超過10個一般上班族的年薪，形同讓詐騙無罪；副書記長林月琴則說，公費助理費變成立委可以運用的款項，就成了名正言順的私房錢，形同勞權倒退，幫特定人士開後門，呼籲國民黨立刻撤回這個修法版本。





