助理費除罪化惹議！傳劉書彬助理遭逼撤簽連署 陳智菡：完全沒有禁止

記者詹宜庭／台北報導

陳智菡表示，台灣民眾黨團完全沒有禁止，黨團充分尊重助理個人簽署意願。（資料圖／翻攝畫面）

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，此舉讓跨黨派基層助理不滿，發起連署。不過，傳出民眾黨立委劉書彬辦公室助理在連署後，遭劉書彬當眾飆罵，甚至有白營助理爆料黨團下令禁止連署。對此，黨團主任陳智菡則澄清，台灣民眾黨團完全沒有禁止，黨團充分尊重助理個人簽署意願。

針對助理費除罪化相關修法，民眾黨主席黃國昌日前表示，民眾黨堅持一定「公款公用」的原則，沒有任何退縮空間，委員會若真要排審前，應聽社會大眾、助理工會意見，不要讓推動制度化的修法，變成侵害助理權益，甚至被貶低成為個案脫罪的修法。

面對國會助理連署呼籲陳玉珍撤回提案，傳出劉書彬辦公室助理連署後被竟劉書彬當眾飆罵，並立刻要求撤簽，黨團主任陳智菡則澄清，台灣民眾黨團完全沒有禁止，黨團充分尊重助理個人簽署意願。

