助理費除罪化惹議！她揭幕後真相：幫助高虹安再戰新竹市長

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍上周提案將立委助理費除罪化，為此，政治評論員吳靜怡昨(12/8)表示，近日傳出地方人士透露，前民眾黨新竹市長高虹安將參選2026新竹市長到底，該人士還透過關係找上國民黨秘書長李乾龍，而後李就如媒體報導，找立委吃飯簽下這份「高虹安條款」，形同幫高虹安除罪化。

前民眾黨新竹市長高虹安，資料照

吳靜怡在臉書發文指出，地方人士透漏，「高虹安不認輸，無論有沒有宣判貪污，一定參選到底。」也就是本周無論二審宣判有沒有貪污，就是要硬幹，這樣的態度早就讓藍白內部相當頭痛，甚至還笑說，三審宣判，如果正好就是在高虹安登記代表藍白參選市長之後，這樣豈不就是「藍白合」變成「藍白空」，直接保送民進黨一席新竹市長。

吳靜怡說，國民黨內部也曾提出由國民黨新竹市立委鄭正鈐和民眾黨新竹代理市長邱臣遠進行民調，但地方人士還是透過關係找上了李乾龍，李乾龍就如同媒體報導，找了立委吃飯簽下這份「高虹安條款」，透過修法將助理費改由民意代表統籌運用、免檢據核銷，並排除《貪污治罪條例》適用，形同幫高虹安除罪化。

吳靜怡表示，許多人誤解這是前民眾黨主席柯文哲首次操盤藍白合、現任民眾黨主席黃國昌配合推動的法案，但民眾黨內部說，高層並沒有人下令，顯然是不知情，而「高虹安除罪化」一定會讓民眾黨明年受到第一波民意撻伐，民眾黨內部抱怨，不只有柯文哲涉貪污要解釋，連「貪污除罪」也要解釋。

吳靜怡指出，如此一來，由國民黨推動的惡法，變成由民眾黨在前線扛起「挺貪污」的招牌，黃國昌身為黨主席，難道要為了一個早就退黨的高虹安把全黨都賣了嗎？甚至讓柯文哲司法攻防上更困難，連法案都能改，反而徹底展現柯文哲擁有「社會實質影響力」，之後一案接著一案，恐怕再被羈押可能性更高了。

吳靜怡說，民眾黨的8席立委並不完全知情，難道全黨整個「藍白合」的人情都要送給高虹安，簡直出賣民眾黨立委張啓楷2026在嘉義市的佈局，最後，藍白合只有新竹市，民眾黨簡直全盤皆輸。

吳靜怡也喊話表示，各位國會助理們，可以問問國會助理公會的理事長，是不是事前就知情了？總不能明知道會損失所有助理的基礎利益還不阻擋？國會助理公會的理事長正好又跟國民黨新竹縣立委林思銘有關，真是好巧！台灣就給你們新竹搞就好了。



