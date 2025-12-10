助理費除罪化惹議 審計長：免檢據核銷要慎重

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議。審計長陳瑞敏今天(10日)表示會尊重立法，但也提醒「免檢據核銷」要慎重，審計部仍會注意錢的流向。他並允諾將於3個月內針對「免檢據核銷如何進行有效審計監督」提出報告。

國民黨立委陳玉珍等28人提案修正「立法院組織法」部分條文，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，統籌運用項目不限於助理費、健檢費、助理文康活動費等，且立委僅對選民負政治責任，非屬「貪污治罪條例」及「刑法」等法規範圍。

民進黨立委鍾佳濱、吳思瑤10日在立法院司法及法制委員會質詢時均關切陳玉珍提出「助理費除罪化」修法的適切性。陳瑞敏說，國會助理在立法院是非常重要一環，和立法院息息相關，幫助立委、國家處理很多事情，所以應善待國會助理相關事務。他並認為做任何事情都要深思熟慮，要考慮整體功能及衡平性。

至於是否認同助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」？陳瑞敏說審計部尊重立法，不過，即使免檢據核銷，審計部仍會注意錢的流向。陳瑞敏也指出審計部會發展數位審計，但「免檢據核銷」還是要慎重。他並允諾將於3個月內「針對免檢據核銷如何進行有效審計監督」提出報告。

民進黨立委吳思瑤質詢時則質疑若免檢據核銷，審計部要如何查帳？她並提到若制度歪了，後續審計人員再怎麼辛苦也來不及查核，「不可為就不要強而為之」，建議陳瑞敏修正「數位審計」的說法。陳瑞敏則表示他同意吳思瑤的說法，所以收回他的話。