助理費除罪化惹議 法務部：涉公共利益與廉政應審慎研議

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議。立法院副秘書長張裕榮今天(11日)表示，國家的錢就是公款公用，但日後若有相關修法通過，就依法執行。法務部則指出，助理費來源屬公帑，若變更性質達成除罪化效果，涉及公共利益與廉政要求，建議廣納各方意見，審慎研議。

國民黨立委陳玉珍等28人提案修正「立法院組織法」部分條文，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，統籌運用項目不限於助理費、健檢費、助理文康活動費等，且立委僅對選民負政治責任，非屬「貪污治罪條例」及「刑法」等法規範圍。

廣告 廣告

民進黨立委王義川、莊瑞雄、吳思瑤、陳秀寶等人11日於立法院司法及法制委員會質詢時表示，陳玉珍所提法案明定「統籌運用」與「免檢據核銷」， 恐讓公費變成私帳，因此，反對陳玉珍所提的自肥法案，他們並關切，假使未來立委聘任助理人數為零，是否要撥款給立委。

立法院副秘書長張裕榮答詢時表示，國家的錢就是「公款公用」，立委有聘任助理，立法院再撥款，不過，他也提到，若日後有相關法律通過，就依法執行。張裕榮：『(原音)看法律怎麼規定我們就怎麼處理，應該是這樣的。(吳思瑤:所以現在的法律是沒有陳玉珍這個惡法，如果這個惡法過了，你就是得撥款了，不是嗎? 是不是就是這樣嗎?)這個就是我剛剛所回答，那個依法執行就是這樣子。』

至於陳玉珍所提的修法版本中，將現行規定「立委每人聘用公費助理8至14人」，改為「聘用助理若干人」，張裕榮指出，若修法通過的前提是「聘用若干人」，「若干人」是否包含零人，這部分有解釋的空間。

立委也關注若按照陳玉珍修法版本通過，國會助理的勞動權益是否受影響。勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱表示，立法院公費助理的勞雇關係是成立在立委跟助理之間，只要是僱傭關係，就是適用勞基法的對象，不能低於最低工資。

法務部法制司司長洪家原口頭報告時表示，目前助理費的支應屬於公帑，每年需編列預算，立委助理費則須經國會審查與議決。他並指出，並因資金來源仍屬公帑，若藉由變更助理費的性質以達到事實上除罪化的效果，涉及公共利益及廉政要求，建議廣納各方意見，審慎研議；另外，修法應自下屆起實施，才符合憲法框架秩序。