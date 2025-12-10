助理費除罪化惹議 白委劉書彬罵助理逼撤簽

民眾黨立委劉書彬。(劉書彬臉書)

國民黨立委陳玉珍近日提出修法，主張將國會助理費「除罪化」，並明定相關費用由立委「統籌運用」、且「免檢據核銷」，引發國會助理圈強烈反彈。



多名國會辦公室主任昨發起「國會助理連署」，要求撤回修法草案，短時間內已累積數百人參與。





然而據《自由時報》獨家揭露，民眾黨立委劉書彬對辦公室助理簽署連署一事大為震怒，並強迫其撤回簽名，事件隨即在助理圈引發議論。





根據連署發起人指出，助理長期協助立委進行質詢、法案研擬與選民服務，應受到明確而完善的法律保障。然而修法草案卻將助理費、健康檢查費、文康費等全數由立委自由運用，且免檢核，等同讓助理勞動權益倒退。他們呼籲陳玉珍及連署委員撤回提案，避免侵害助理權益。

知情人士透露，劉書彬在得知旗下助理參與連署後，當面痛罵並要求對方「立刻撤簽」。該名助理隨後衝出辦公室，向發起連署者表示需取消簽名。消息傳出後，引發外界質疑民眾黨團是否下達禁止連署指令。





對此，民眾黨團主任陳智菡澄清，黨團並未禁令，尊重助理個人意願；據了解，同屬民眾黨的立委陳昭姿、林憶君辦公室，許多助理皆已公開簽署連署。黨內人士強調，劉書彬要求助理撤簽屬「個人行為」，並非黨團立場。