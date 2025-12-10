助理費除罪化惹議 鍾佳濱：推動《公費助理任用條例》明審議

反對助理除罪化，鍾佳濱主張推動《公費助理任用條例》。（圖 / 李怡安攝）

針對國民黨立委玉珍提出助理費除罪化修法，引爆各界強烈反彈，對此民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，討論的問題不是放在除罪的問題，而是應該放在怎麼樣建立一個公費助理制度，可以幫助立法院能夠有效來問政，主張要推動《公費助理任用條例》，明天司法法制委員會安排審議。

鍾佳濱表示，問題的本質不應該是為特定的人員的行為，要免除他之前依法要追訴的刑責，而是要回歸到國會助理本身是接受國家資源、立法院聘雇來協助立委完成他的職務的人。這個對於國會助理來講，這是一個重要的工作。

廣告 廣告

鍾佳濱說，應該是要推動《公費助理任用條例》，將整個公費助理的任用法制化、透明化，才不會造成相關費用支用不必要的司法爭議。對於為了特定人而量身訂製的修法，他們不以為然，重點要回歸到制度的基本面。

鍾佳濱接續說，所謂的除罪化的設計可能也會讓人家有所疑惑，到底去修《立法院組織法》，真的在司法實務上會對於之前的行為產生溯及既往的效果？這一點可以留待討論。但是希望討論的問題不是放在除罪的問題，而是應該放在怎麼樣建立一個公費助理制度，可以幫助立法院能夠有效的來問政，這才是重點。

因此，鍾佳濱表示主張在明天的司法法制委員會，應該來安排包括《公費助理任用條例》的審議。



回到原文

更多鏡報報導

藍推助理費除罪化引爆工會不滿 韓國瑜：修法不該侵害助理工作權益

推動助理費除罪化引發工會抗議 陳玉珍：我不會撤案

不滿藍推公費助理薪資直匯立委 黃智賢怒轟「適合下地獄」