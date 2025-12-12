助理費除罪化惹議...陳玉珍現身陳抗現場稱「助理如家人、別變政黨鬥爭」被嗆爆！沒甩撤案要求「僅承諾修正提案」

國民黨立委陳玉珍提案「助理費除罪化」引起爭議，跨黨派國會助理今（12）日在立法院大門集結抗議，陳玉珍也現身陳抗現場，坦承提案不夠周延，並說助理就像家人一樣，不要變成政黨鬥爭，此話一出，卻遭現場助理回嗆「笑死人」、「國民黨也有助理抗議啊！」而後續陳玉珍和工會達成三點共識，承諾以協助修正動議方式，整合助理工會所提版本，並未回應撤案要求。

跨黨派國會助理今日上午齊聚立法院大門抗議，陳玉珍出面表示，她的助理就像她的家人，兄弟姊妹一樣；不過此話一出，立刻引起現場助理回嗆「不要講幹話！」、「笑死人」。

陳玉珍接續表示，助理費討論案引發迴響是正面的事情，不是要變成政黨鬥爭，而是要真正改善助理的權益，因為民進黨在執政立法院多數的這八年，也沒有去修助理的權利。不過，此時陳玉珍又被助理怒嗆「什麼啦！國民黨也有助理抗議啊！」

陳玉珍坦言，她在提案過程也許不夠周延，她願意開大門走大路，助理們也能協助自家委員提出自己的法案，對於助理的建議都會公開討論。

陳玉珍並說，中間有任何的汙衊他們也承受，如果大家對於「立委自肥」的部分可以修改，助理的權益一定會受到保障。

後續，陳玉珍與助理工會代表協商後，達成以下三點共識：一、國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理工作權、和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退，例如：公費助理薪資及年終獎金給付模式應按照現有「公費助理」制度不變。公費助理勞保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用等制度均不受任何影響。公費助理其餘一切勞僱關係，適用勞動基準法規定。

第二、現行公費助理制度仍有進一步優化之空間，如專業加給、資深加給及在職進修等費用之制度建立，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。

第三、未來上開提案審查時，陳玉珍委員承諾願意協助修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會一併審查，以補原提案之不足。

（圖片來源：三立新聞）

