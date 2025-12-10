助理費除罪化惹議！陳玉珍致電稱「願意溝通」 助理工會12日抗議完拜會

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，引發爭議。立法院國會助理工會今（10日）發聲明表示，陳玉珍已致電助理工會，表達願意與助理們當面溝通，但基於眾多公費助理關心此事發展，因此12日上午9時30分在立法院正門集會，表達保障公費助理合法工作權的訴求，隨後並安排前往拜會陳玉珍。

國會助理工會發聲明表示，陳玉珍釋出善意，工會表達歡迎，期盼透過溝通達成保障公費助理工作權益使命。有關陳玉珍擬具之「立法院組織法第三十二條、第三十三條及第三十五條條文修正草案」，陳玉珍上午已致電立法院國會助理工會，表達願與國會助理工會及國會助理們當面溝通，進一步了解公費助理對修正案意見及訴求，共同討論可行方案。

聲明指出，陳玉珍除說明提出此次修法之目的外，同時表達完全了解與尊重公費助理們及國會助理工會所提出的相關訴求。國會助理工會表達感謝，陳玉珍願與公費助理們及工會幹部溝通，並尊重公費助理法制化的訴求。

聲明透露，基於有眾多公費助理密切關心此事之發展，均期盼工會能辦理集會，讓大家有一個訴說心聲的機會，為不負眾望，爱於12日上午9時30分於立法院中山南路1號正門集會，表達保障公費助理合法工作權之訴求，隨後並安排前往拜會陳玉珍，籍由雙方當面溝通，以期達成共議，保障公費助理工作。

國會助理工會也公開3項具體主張：第一，立法院公費助理工作權應予保障；第二，現行公費助理制度應予維持；第三，公費助理既有之權益及福利應予入法。歡迎公費助理提出其他建議，後續助理工會與陳玉珍溝通情形，將隨時向各位報告及說明。

