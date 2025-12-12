助理費除罪化惹議！陳玉珍與工會達共識遭嗆：是簽和平協議？

政治中心／徐詩詠報導



國民黨立委陳玉珍日前提出《立法院組織法》修正草案，不過由於提案內容被外界視為替「挪用助理費」解套，不僅掀起議論。對此，不少基層助理、幕僚感到相當不滿，至今已達300人連署要求撤案。稍早傳出陳玉珍及立法院國會助理工會代表協商後，達成3點共識。但仍有部分與會人士不滿，開嗆「是在簽和平協議嗎」？





一早跨黨派助理集結抗議。（圖／民視新聞資料照）陳玉珍提案的《立法院組織法》修正草案中，說明欄清楚寫下：「助理費屬於立法委員實質薪資的一部分，立法委員對此一補助費之運用，自有完全處分權限，其運用範圍亦不以助理費為限。」此情況讓外界質疑助理薪資形同立委的個人小金庫。對此，不少跨黨派助理今（12）日上午在立法院前抗議，要求撤案。



挪用助理費除罪化惹議！陳玉珍與工會達3點共識被嗆：是簽和平協議？

陳玉珍事後和工會幹部協商達成共識，但仍被發現撤案不再討論範圍中，導致有助理當場怒嗆陳玉珍。（圖／民視新聞資料照）

陳玉珍在工會幹部溝通後達成3點共識，除了基礎保險、退休金外。其餘生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用⋯等制度均不受任何影響，且適用勞基法規定。根據《自由時報》報導，不過有助理發現原本的「撤案」訴求，卻未出現在三點共識中，導致部分與會者不滿選擇中途離席，更有人怒嗆：「是在簽和平協議嗎，當年國民黨被共產黨出賣兩次，以為老闆不會毀諾嗎？」，最終僅有助理工會理事長李永誠、監事會召集人王忠智簽署協議。

