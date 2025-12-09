助理費除罪化惹議 韓國瑜：修法不該侵害助理權益

（中央社記者王承中台北9日電）國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發討論。立法院長韓國瑜今天表示，尊重每位立委的提案權，他身為立法院長，全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通；他會提醒朝野黨團，任何修法都不該侵害、損及國會助理的工作權益。

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，並於5日立法院會完成一讀付委，立法院國會助理工會日前發布新聞稿表示，立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案付委審查，國會助理工會對於任何可能弱化公費助理制度機制等修法方向，嚴正表達反對立場，呼籲朝野立委三思而後行。

廣告 廣告

立法院長韓國瑜今天透過新聞稿指出，他稍早收到立法院國會助理工會理事長李永誠、監事召集人王忠智等代表工會提出，針對近期立法院組織法等修正案的提出與審議，提出許多擔心或不同角度的看法，相關陳情他都收到、也充分理解。

韓國瑜表示，立法院尊重每位立委的提案權，對於每位立委修法提案的原由、內容與所希望傳達的訴求，立法院都抱持尊重，讓法案在議事秩序下被討論。工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案立委與黨團審慎考量。

韓國瑜指出，他想強調的是，國會助理是國會組成非常重要的一環、是國會運作不可或缺的重要夥伴，更是立法院的家人。他身為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通。

韓國瑜表示，他會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

韓國瑜指出，誠摯感謝每位國會助理的付出，默默協助立委蒐集資料、溝通民意、支撐議事運作，讓每一項法案、質詢以及民眾的聲音，能在國會裡被看見、被理解、被落實，讓台灣的民主治理更加成熟、穩健推進。（編輯：林克倫）1141209