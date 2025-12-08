助理費除罪化惹議 黃國昌喊排審前「停下來聽大家意見」

民眾黨團總召黃國昌。楊亞璇攝



國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，藍綠白助理全炸鍋。立法院民眾黨團總召黃國昌今（12/8）呼籲，應該先停下來，聽聽社會大眾、助理工會的大家的意見，不要讓一個推動制度化的修法，最後變成侵害助理權益，甚至把它貶低成所謂個案脫罪的修法。

黃國昌指出，針對助理費的事情，上次全國正副議長來黨團拜會時，黨團立場說明的非常清楚，助理費過去產生非常多爭議，而在許多司法個案當中，初一十五月亮長得不一樣，有必要針對助理費的制度化、法制化規範規範清楚。

他透露，民眾黨在上次正副議長來時，黨團也成立的小組，請曾擔任過議員的黃珊珊、林國成成立一個小組在研議，在研議過程中，民眾黨最重要的一個堅持，除了制度化以外，更重要的堅持是，「公款公用的原則，沒有任何退縮的空間」。

他說，至於具體法律，到底要怎樣法制化，堅守公款公用的原則，也不要讓司法實務上出現初一十五不一樣，不管是在起訴還是判刑時，會因人因黨而不同，這是接下來面對議題時，民眾黨的基本態度。

黃國昌表示，這次助理費，因為現在也才看到一個版本，委員會真的如果要排審之前，「或許我覺得應該先停下來，聽聽社會大眾、助理工會的大家的意見」，因為不要讓一個推動制度化的修法，最後變成侵害助理權益，甚至把它貶低成所謂個案脫罪的修法，這樣子絕對不是我們在面對有關助理費或相關立委收到公費補助要求制度化，一開始時所要解決的問題跟目標。

