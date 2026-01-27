助理費除罪化拚三讀 牛煦庭曝光最新時程

▲國民黨立委牛煦庭說，他不會因為法案逕付二讀就不溝通。（圖／翻攝牛煦庭臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委牛煦庭助理費修法草案去年12月26日逕付二讀，協商冷凍期即將到期，最快下周召集協商後就可闖關三讀。對此，牛煦庭直呼，「任何一分一毛錢都不會進到立委的口袋裡」，他不會因為法案逕付二讀就不溝通，接下來幾天會確認並排入協商，相信協商時會有很好的結果，即便沒有，他也覺得能說服在野黨、有投票表決的底氣，在這樣的過程看有沒有機會在週五院會處理。

牛煦庭今日上午接受廣播節目專訪「千秋萬事」指出，助理費法案被外界曲解的很嚴重，第一輪提的大水庫理論，包括黨內都有很多不同意見，整個事情就暫緩擱置，因為自己本來就有在研究助理費，過去地方縣市議會的民代支給條例，也就是縣市議員的助理加薪法案，也是在內政委員會審查，對整個脈絡還算熟悉，既然議員助理的待遇有做合理調整，國會助理也要，所以後來他提出的版本法案重心，是放在助理的加薪及權益保障上，包含資深、專業加給，在職的進修補助、因公死亡的撫卹金等，明確入法。

牛煦庭表示，另也酌升調漲立委助理費的額度，因為部分立委的選區比議員大很多，議員的助理費都提升了，立委的助理費不提升很奇怪，大家都是政治工作者，應該要平衡待遇，但立委助理費待遇的調升與推動很困難，因為怕被罵自肥，但他要不客氣的講這是鄉愿，因為又不是增加立委自己的待遇，是增加助理的待遇，讓更多人願意投入政治工作，培養更多政治人才，本來就是他們的責任，不能說在這個位置上就只想著自己，而不想未來。

牛煦庭說，剛好有這麼一個歷史契機，立法院在討論這件事，大罷免過關我們有無敵星星，讓他會選擇去觸碰這件事，也希望不要再鄉愿，助理費本來就應該被調整，所以他寫了一個大體上是提升助理權益的版本，而這一手棋下去，民進黨傻眼了，批評國民黨是要除罪化等，硬扣帽子，但內容根本不是這樣，立法院將增加的金額直接撥到助理戶頭，這樣的機制是完全維持的，也沒有像過去一樣的免檢具核銷，任何一分一毛錢都不會進到立委的口袋裡，單純是要幫助理增加待遇。

至於為何這段時間沒有急著推動，牛煦庭表示，目前此案已經逕付二讀，他不會因為法案逕付二讀就不溝通，因為執行單位是立法院，要如何設計，是定額、階梯等方式，都要與立法院人事處、法制局討論磋商，也要與助理工會回報，哪一項是可以推進的，這兩端溝通完畢以後，才會進入正式協商程序，後面才會順利，不會陷入爭議。

牛煦庭說，現在的討論大體上都在往順利的方向，接下來幾天會確認並排入協商，相信協商時會有很好的結果，即便沒有，他也覺得能說服在野黨、有投票表決的底氣，在這樣的過程看有沒有機會在週五院會處理，如果因緣不具足還沒有辦法進入協商程序，那他也沒辦法，就盡力而為，至少作為提案人，將該溝通、論述的，會準備得非常充分。

