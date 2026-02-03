助理費除罪化挨批「顏寬恒條款」 本尊喊：我非常無奈…大家繼續加油

記者陳思妤／台北報導

綠營質疑助理費除罪修法是替顏寬恒助理費官司解套（資料圖／翻攝畫面）

國民黨、民眾黨在上個會期的最後一個上班日，挾著人數優勢，強行三讀通過「助理費除罪化」修法，把原本給公費助理的人事費用，全部變成立法委員補助費，意圖將貪污合理化。總統賴清德更直接點名，因人設事強行表決通過「顏寬恒條款」。對此，國民黨立委顏寬恒今（3）日表示，無可奈何、非常無奈，新會期大家繼續加油。

國民黨立委陳玉珍先前提出的「助理費除罪化」修法引起跨黨派國會助理強烈抗議，國民黨改推立委牛煦庭的版本。藍白也在30日以60：48強行三讀通過「立法院組織法」修正草案，將公費助理的人事費用變成「立委補助費用」。

廣告 廣告

對此，行政院發言人李慧芝表示，相關修法過程不僅違反民主程序，沒有經過實質討論，並且，法案文字將相關歲費定性為「立委補助費用」，不僅誤解公費助理費用的人事費性質，恐怕將使現行刑法制裁體系出現漏洞，至於部分加給則是欠缺明確驗證機制，未來恐怕也會成為規避國家審計制度的缺漏。

賴清德也公開批評，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對福國利民的中央政府總預算，卻沒有任何的審查，同時也無視於中國的威脅，對於國防特別條例也同樣在阻撓，可是用盡全力、因人設事強行表決通過「顏寬恒條款」、中天條款，同時也通過了國民黨再度擁有黨產，「我覺得這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理」。

對於修法被質疑是幫顏寬恒的助理費官司解套，顏寬恒今天受訪時稱，「不會啊，這是關於立法院助理的福利跟權益」，「有心人士故意要把它取做顏寬恒條款，這個我們也無可奈何啦，非常無奈啦」，新會期大家繼續加油。

更多三立新聞網報導

謝典霖開箱「衣鳯百貨」 綠再挖：國民黨這些豪宅也都很有名

豪奢裝潢得獎意外曝光沙鹿「莊園豪宅」！顏寬恒脫手涉假買賣判6月定讞

從「彰化白宮」看「沙鹿宮殿」！顏家莊園因得獎意外現形

吳靜怡細數黃國昌立院最後一夜：民主被清倉、國安被擱置、權貴被解套

