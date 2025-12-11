助理費除罪化挨批 黃國昌批綠對會計法、國務機要費態度雙標

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修法將助理費使用除罪化，引發批評質疑將強渡關山修法。民進黨立委在今（11）日立法院司法及法制委員會邀請法務部、審計部與行政院主計總處專題報告。民眾黨主席黃國昌在質詢時則批評民進黨，過去對《會計法》、《國務機要費》除罪化修法態度與今天不同。

黃國昌點名：「民進黨挾人數優勢，國務機要費正式除罪化，這不是我講的，是新聞媒體下的標。」（圖／鄧宇婷）

黃國昌回顧2013年《會計法》修法的憲政爭議，表示該次修法「夜黑風高，三讀通過，引發社會軒然大波」，而且「在院會裡面沒有經過任何討論，四個黨團黨鞭在後面小會議室簽了黨團協商結論」。他指出，當時馬英九總統道歉、蘇貞昌主席道歉，還直接覆議推翻原決議，整個公民社會上了一課。

黃國昌指出，如今外界開始質疑助理費制度化是否「在幫個案修法解套」，他認同法務部所說必須「公費公用」並採「下一屆適用」的憲政原則，但更重要的是避免再次重演2022年為個案推動國務機要費修法除罪化的重演，他要求，法務部必須回答態度是否一致，「今天法務部的書面報告寫的是擲地有聲，當年法務部對於這件事情卻是靜若寒蟬。」他要求法務部回顧自身立場，今天在書面文字所表達的態度，跟當年所表達的態度標準一致嗎？對此，法務部僅回應仍「尊重主管機關與立法院職權」。

另外，黃國昌也指民進黨在2022年推動國務機要費除罪化時，「立法討論一片空白」。他表示，「民主進步黨提案停止詢答」、「沒有大體討論」、「提案停止逐條討論」，全案保留送院會；9點開會、9點14分散會。甚至黨團協商「人沒有到齊就送院會」，院會中也未經逐條討論就表決通過。

黃國昌質疑，從委員會到黨團協商、到院會沒有討論完全不用討論，「不是沒有討論沒有民主嗎？還是特定案件符合民進黨利益，就不用討論？」，並點名：「民進黨挾人數優勢，國務機要費正式除罪化，這不是我講的，是新聞媒體下的標。」

