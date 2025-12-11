助理費除罪化掀爭議 翁曉玲：錢不會進立委私人帳戶、也不影響助理權益

翁曉玲強調，任何法案修正絕對不會影響到既有助理的權益。（圖：臉書）

立法院司法及法制委員會今天（11日）針對「助理費是否將成立委小金庫」爭議，並邀集法務部、審計部等單位進行專題報告與備質詢。國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正案，主張助理費由立委統籌運用且免檢據核銷，引發外界質疑可能替助理費案解套。國民黨立委翁曉玲質詢時強調，任何法案修正絕對不會影響到既有助理的權益，除非他們覺得自己不夠優秀。

對於外界憂心修法動向會衝擊助理權益，翁曉玲說明，任何版本都還在討論階段，並非全盤照單全收。她強調修法不會侵害現有助理的保障，除非助理「認為自己不夠優秀、不夠 qualified（合格）」，才可能擔心立委未來不續聘。翁曉玲也反擊「自肥」一說，強調經費就算改為統籌管理，也是進入立法院辦公室帳目，不會流入立委私人帳戶。

翁曉玲指出，現行制度僵化，例如無法聘鐘點助理、不得聘工讀生，讓立委人力運用缺乏彈性。也坦言法律規定立委至少聘任8名助理，但每人平均月薪只約5萬元，要找頂尖人才根本不可能。主張應降低強制聘用人數，改以提高薪資吸引專業人士，如法律、會計或政策研究人員。同時也澄清外界對「除罪化」的誤解，強調若立委侵占助理費，仍可依侵占或詐欺等罪追究，「並非無罪可逃」。