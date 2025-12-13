助理費除罪化掀爭議 陳玉珍提修法 藍營內部意見不一

針對國民黨立委陳玉珍提案修修法「助理費除罪化」，立委院國會助理在立院大門口拉開白布條並高舉手舉牌呼喊口號，要求陳玉珍撤案。圖為陳玉珍到場和助理溝通。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提出國會助理費除罪化修法草案，引發朝野與黨內高度關注。相關草案已於本月5日送交立法院委員會審查，但國民黨團內部意見分歧，出現是否撤案、修正或另提版本的不同聲音，爭議持續延燒。

該修法草案主張，立法委員得聘用若干名助理，其依勞動基準法等規定，應由雇主負擔的健康檢查費、文康活動費等相關費用，改由立法院編列一定數額預算補助，並由立法院撥付立委統籌運用，免檢據核銷。相關設計被外界解讀為替既有助理費使用爭議「解套」，因此引發正反討論。

立法院國會助理工會於12日拜會陳玉珍，雙方閉門協商後達成三點共識，包括保障國會助理工作權與既有福利不得倒退、加速推動公費助理法制化，以及由陳玉珍整合助理工會提出的修法版本，送交司法及法制委員會審查，取代原草案內容。

事實上，助理費修法爭議早在9月底即已浮上檯面。多名地方議會議長曾拜會國民黨立法院黨團，呼籲正視民代助理費長年累積的制度問題。國民黨團總召傅崐萁當時指出，相關問題屬歷史共業，立法院應務實檢討法制缺漏，尋求徹底解決之道。

不過，黨內對修法仍存在明顯歧見。部分藍委主張應請陳玉珍主動撤案，儘速止血，避免爭議擴大；另有藍委認為撤案等同自打臉，也難以對地方議會體系交代，主張依既有共識修正推進；也有立委著手提出替代修法版本，回應助理訴求並強化攻防布局。

