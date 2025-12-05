助理費除罪化提案付委 國會助理工會批自肥籲速暫停修法

國民黨立委陳玉珍提案修法，擬將助理費除罪化，並於今天(5日)付委審查。對此，立法院國會助理工會表示，該項修法等同立委以廢除公費助理方式自肥，讓助理勞動權益向後倒退數十年，呼籲朝野立委立即停止該項修法。

國民黨立委陳玉珍等28人提案修正「立法院組織法」，將現行規定，立委每人聘用公費助理8至14人，改為聘用助理「若干人」，刪除「公費助理」中的「公費」兩字。立法院撥款給公費助理的費用，改為撥款給立委一定數額，由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，統籌運用項目不限於助理費、健檢費、助理文康活動費等。

提案說明也提到，至於立委補助費如何運用以及運用是否妥當，僅對選民負政治責任，非屬「貪污治罪條例」及「刑法」等法規範圍。這項提案在國會助理圈內部引發爭議。

立法院會5日把陳玉珍提出的「立法院組織法」交付委員會審查。對此，立法院國會助理工會表示，對於任何可能弱化公費助理制度、侵害公費助理權益的修法方向，嚴正表達反對立場，呼籲朝野立委務必三思而後行，勿以任何形式讓第一線承擔立委問政與民意服務的公費助理權益，成為政治算計下的犧牲品。

立法院國會助理工會提到，公費助理是國會運作的重要支柱，是立委問政與服務的幕後推手，也是受相關法律規範監督的關係人，陳玉珍的提案等同立委以廢除公費助理方式自肥，不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視。

立法院國會助理工會指出，廢除公費助理制度讓助理勞動權益向後倒退數十年，也傷害我國的民主法治，因此嚴正反對，並呼籲立即停止此項修法。

立法院國會助理公會並表示，國會改革應持續朝向健全國會制度、加強透明化爭取人民信任，如日本建立政策秘書、第一與第二秘書並公開可供民眾查詢。