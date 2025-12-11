助理費除罪化撤案連署！藍營內傳「要查誰有簽」 傅崐萁辦公室回應了

政治中心／倪譽瑋報導

國民黨立委陳玉珍提助理費修法有除罪化之虞引發爭議，該法還涉及各立委辦公室助理的權益，讓藍、白、綠各黨派助理均有出現不滿聲音，部分人展開連署要求撤回助理費修法提案。多家媒體報導指出，今（11）日傳出國民黨立院黨團總召傅崐萁正在「查水表」揪出哪些人有去連署，引發藍委助理恐懼；而對此傅崐萁辦公室回應「子虛烏有！」

陳玉珍提《立法院組織法》等修正草案，將立委每人聘用公費助理8至14人改為聘用助理「若干人」，另外立法院撥款給公費助理費用，改為撥款給立委一定數額助，並且由立委「統籌運用」且免檢據核銷，統籌運用項目不限於助理費、健檢費、助理文康活動費等。此舉讓綠委、藍委助理均有出現不滿聲音。

廣告 廣告

立法院司法及法制委員會今日邀請法務部、審計部、行政院主計總處，針對助理費議題進行報告，法務部報告指出，目前助理費的支應屬公帑，每年需編列預算，立委助理費則須經國會審查與議決；因資金來源仍屬公帑，如果要藉由變更助理費的性質以達到事實上除罪化的效果，涉及公共利益及廉政要求，建請廣納各方意見，審慎研議。

此外，許多跨黨派助理不滿，連署要求撤回助理費提案，今日多名綠委到場支持，藍白方面則是民眾黨陳昭姿一人現身表示「我辦公室每一位同仁都簽署。」此外，多家媒體報導指出，藍營立院助理圈今日傳出，傅崐萁正在追查有哪些助理簽了上述連署，不少連署者感到恐懼，擔心傅崐萁會施壓他們上級逼辭退；對此傅崐萁辦公室則回應「子虛烏有！」

更多三立新聞網報導

立委沒請助理一樣撥款補助？立法院給答案：看「若干人」有無包括零人

恐成空包彈！韓國瑜喊捍衛國會助理工作權 吳思瑤曝立院資料「露餡了」

「助理費」有什麼罪？周軒：請正名陳玉珍的提案叫「立委年薪千萬法案」

吳靜怡：鄭麗文是不是被架空？藍營金主居然可以直接介入黨團運作？

