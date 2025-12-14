助理費除罪化放給它燒？媒體人點名國民黨：覺得自己票很多嗎

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前提案將立委助理費除罪化，引發各界討論，媒體人謝曜州表示，陳玉珍在特殊選區，因此只要自覺有理就一意孤行，而藍營則覺得2026選舉成功在望，整個黨看不出危機意識，反而覺得自己票很多，放給它燒。

國會助理日前公開集會，抗議陳玉珍提案修法助理費除罪化，資料照

陳玉珍日前提案修法《立法院組織法》第32、33、35條，要將立院編列助理公費，直接發到立委手中，授權立委統籌運用並免單據核銷，各地縣市議員助理也納入適用，引發討論。

廣告 廣告

針對陳玉珍提案，立院助理也發起連署，在周五於立院集會並親自拜會陳本人，要求撤回提案，最終在工會代表及陳玉珍雙方於立院會議室，閉門溝通近一小時的狀況下，雙方達成3點共識，陳也表示願意以修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立院司法委員會審查。

謝曜州在臉書發文表示，真不懂為什麼可以鬧這麼多天？國民黨在反罷成功之後，雖然部分政治人物有克制言行、自我收斂，但整體而言，藍營覺得下次選舉成功在望的情緒相當濃厚。

謝曜州指出，被各界點名代表藍營參選2026新北市長的台北市副市長李四川固然形象好、民調高，但最快明年3月才要離開北市府，這中間，民進黨2026新北市長提名人、立委蘇巧慧已經開跑快半年。國民黨不覺得是問題，不覺得自己是龜兔賽跑的兔子。

謝曜州說，陳玉珍在特殊選區，不管言行讓中間選民多反感，只要他的粉支持，只要他覺得有理，管他天皇老子下旨，鐵娘子一意孤行。

謝曜州表示，國民黨2026形勢非常險峻，6都不見得加分，其他多個縣市亮紅燈，綠營來勢洶洶，整個黨看不出危機意識，倒是覺得自己票很多，放給它燒。

更多FTNN新聞網報導

府院定調《財劃法》不副署、不執行？綠委：可以考慮

新青安2.0上路？王婉諭曝政府真正目的：假德政陪葬青年未來

國台辦批賴清德不自量力：還想幫中國發展經濟 梁文傑：但李克強說6億中國人月入僅4千

