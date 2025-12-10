助理費除罪化是集體搶劫！她諷國民黨：乾脆提「合法搶銀行」

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨立委陳玉珍提案修改立法院組織法，將立院編列預算之公費助理經費，改為直接撥給立委使用，並由立委自行訂定助理薪資、保險等，引發反彈。媒體人詹凌瑀說，這根本是一場立法院內的集體搶劫，國民黨團要不要乾脆提案立委可以「合法搶銀行」。

詹凌瑀今（10）日以「陳玉珍帶頭合法搶劫？」為題發文表示，這年頭當小偷還得偷偷摸摸，但國民黨教了一招新解方：直接修法把「A錢」變成「合法」，這就叫「進步法案」？真是令人大開眼界。

詹凌瑀認為，陳玉珍提案將助理費「統籌運用」且「免檢據核銷」，說穿了就是「國庫通家庫」的最高境界。立委坐擁高薪嫌不夠，連助理那點辛苦錢都要吃乾抹淨，這哪裡是「除罪化」？這是把「貪污」兩個字直接從字典裡刪掉。一年多領780萬放進自己口袋，要拿去付房貸還是買跑車，全憑立委大爺高興，連張發票都不用給，這種吃相未免太難看。

詹凌瑀直言，最令人作嘔的是，這群大立委平日在鏡頭前道貌岸然喊公平正義，私底下卻對著月薪僅三、四萬的助理發飆、施壓，連人家連署捍衛自己飯碗都不准。一邊吸著助理的血，一邊還要摀住人家的嘴，慣老闆嘴臉，比資本家還資本家。

詹凌瑀強調，既然這麼想拿這筆錢，國民黨團要不要乾脆提案立法規定立委可以「合法搶銀行」？反正只要說是「統籌運用」，就不算犯罪了嘛！請別拿「制度改革」當遮羞布，這根本就是一場立法院內的集體搶劫。

