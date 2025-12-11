助理費除罪化有「2嚴重荒謬問題」！學者：就是為了A錢

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨立委陳玉珍提案修改立法院組織法，將立院編列預算之公費助理經費，改為直接撥給立委使用，並由立委自行訂定助理薪資、保險等，引發反彈，更遭質疑形同將貪污助理費除罪化。陽明交大法律學者林志潔今（11）日說，立委不應該動腦筋到助理費去，想A助理的薪水。

林志潔發文表示，陳玉珍提出的修法，有兩個嚴重荒謬的問題，第一，要修法讓原本進助理帳戶的助理薪水，全部都進立法委員的帳戶，變成立法委員的薪水，完全改變助理費是助理薪資的本質，侵奪助理薪水，為立法委員加薪；第二，要修法讓所有立法委員請領費用時，都不必檢附單據核銷，因此，這些助理費用可被立委挪用去洗頭、買私人物品、吃大餐。

「匪夷所思。」林志潔直言，公款公用、不得圖利自己，是公務人員廉政的基本要求，不檢附單據就要請款，顯然就是為了A錢。如果立法委員認為自己的薪水或為民服務費用不夠，可以好好討論，修法增加立法委員的薪資預算，不應該動腦筋到助理費去，想A助理的薪水。

林志潔強調，另外，因為陳玉珍也打算將縣市議員的助理費改為議員薪資，全部入議員薪資帳戶，將公共資源私有化，呼籲各縣市議員的助理們，也要站出來保護自己的權益，要求撤回這樣的惡法。

