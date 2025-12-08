助理費除罪化法案藍黨團未撤案 工會12日將找韓國瑜陳情

國民黨立院黨團日前提案修法「助理費除罪化」，結果引發輿論炸鍋，被批評是讓國會助理勞動權益倒退。有消息傳出，立法院國會助理工會將規劃在12日，率員親自向立法院長韓國瑜陳情，要求撤回提案。

立法院國會助理工會預計將在12日向院長韓國瑜陳情表達撤案訴求 。（資料照／中天新聞）

國民黨立委陳玉珍所提《立法院組織法》等修正草案，將助理費變成由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發助理工會反彈，民進黨也表示反對，國民黨內也有不同意見。助理工會還發布新聞稿強調，反對任何可能弱化公費助理制度機制等修法方向，呼籲朝野立委三思而後行。

由於該項修法，引發各界不同意見，國民黨團今日召開幹部會議，與會的立委都認為，《立法院組織法》和《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》這兩案絕對不能硬幹，一定要重新討論，等到有共識後和好的版本再提案，目前並不急著排案。為避免引發爭議，最終拍板，擱置此案暫不予處理。

不過，稍早國民黨團表示，今日的黨團幹部會議，僅是聽取各界意見，尚未做出具體決議，因此並無所謂「暫緩推動」或「不決定暫緩推動」之決議。

國民黨立委陳玉珍。（資料照／中天新聞）

國民黨團強調，將會持續聽取社會各界意見後，並與黨中央充分溝通，由黨團大會全體委員形成共識後，再做出最後決定。

據了解，立院國會助理工會本就有打算要找韓國瑜陳情，原先傳出國民黨團暫緩推動，因此打算調整時間，不過藍營黨團事後發出新聞稿指出並無暫緩推動，所以將按照原訂規畫，將於12日率領助理們向韓國瑜陳情，要求撤回提案。

國會助理工會也決定，12日將會赴議場外拉白布條抗議，將拜會韓國瑜和藍綠白三黨團，訴求就是撤案，而不是暫緩列案。

據了解工會當天 將會赴議場外拉白布條抗議 。（資料照／中天新聞）

另外，有一份由工會幹部發起的「國會助理連署聲明」，目的是呼籲陳玉珍撤案，儘管聲明書上並未署名是工會發起，但有獲得工會支持。

