助理費除罪化燒不停！藍營助理圈驚爆「傅崐萁正在查水表」

記者吳家豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍上周提案將立委助理費除罪化，引發各界討論，藍營立院助理圈今(12/11)傳出，國民黨立院黨團總召傅崐萁正在追查有多少藍委助理參與連署， 讓不少助理感到恐懼，擔心傅崐萁會施壓藍營立委，辭退參與連署的藍委助理。

國民黨立委傅崐萁，資料照，翻攝傅崐萁臉書

陳玉珍日前提案修法《立法院組織法》第32、33、35條，要將立院編列助理公費，直接發到立委手中，授權立委統籌運用並免單據核銷，各地縣市議員助理也納入適用，引發討論。



針對陳玉珍提案，立院助理也發起連署，要求撤回提案，國會助理工會也預告，將在明日上午9點30分，於立院正門口集會後，前往拜會陳玉珍。

有關立院助理連署進度，截至今日上午，共有民進黨立委辦公室49間、國民黨立委辦公室24間、民眾黨立委辦公室1間，共計284名助理參與連署。

針對目前傳出傅崐萁正在施壓清查藍營助理參與連署的狀況，並已造成寒蟬效應，不少助理感到恐懼，擔心因為維護自己權益，波及工作，有人提到，此案明顯是自肥，無法支持，若黨團要續推，就撤案提出新案，不該因人設事。

也有助理表態，既然敢連署就不怕被發現，若因為參與連署就遭到傅崐萁的壓力而被迫去職，那也只能凸顯此作法愚蠢，國民黨連一點長進都沒有，還活在威權時代。

