助理費除罪化爭議太大 藍黨團：持續聽取社會各界意見

國民黨立委陳玉珍。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提出修法，擬推動助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」，並且免檢據核銷，不僅引發爭議，連藍營助理圈都傳出反彈。對此，國民黨立法院黨團今（8日）召開黨團幹部會議，也未做成決議。國民黨團則強調，並無所謂「暫緩推動」或「不決定暫緩推動」之決議。

對於助理費除罪化。民眾黨主席黃國昌受訪也稱，這次助理費案指看到一個版本，委員會排審之前，「或許應該先停下來」，聽聽社會大眾、助理公會的意見，不要讓本來要推動制度化的修法，變成好像侵害助理權益，甚至貶低成個案脫罪的修法。

黃國昌表示，民眾黨團有成立小組，請曾經擔任過議員的民眾黨立委黃珊珊、林國成進行研議，

除了制度化以外，民眾黨更重要的堅持是，一定「公款公用」的原則，沒有任何退縮的空間，至於具體法律要怎麼法制化、堅守公款公用原則，更不要讓在司法實務會因人因黨而不同。

而國民黨團上午黨團幹部會議後。身兼國民黨發言人的立委牛煦庭受訪表示，今天黨團幹部會議大家有共識，認為這件事必須經過更縝密、周延的討論以後，再做定案，因此暫時還不會排案。

對於外界解讀為「暫緩推動」。國民黨團則表示，上午的黨團幹部會議，與會委員提出不同面向觀點，廣泛交換意見。今日黨團幹部會議僅為聽取各界意見，並未做成具體決議，並無所謂「暫緩推動」或「不決定暫緩推動」之決議。

國民黨團表示，依據國民黨團組織運作規則，黨團最高決策機制為黨團大會，因此今日上午黨團幹部會議並未做成任何決議，本黨團仍將持續聽取社會各界意見後，與國民黨中央充分溝通，並由黨團大會全體委員形成共識後，再行做出最後決定。

國民黨團強調，在修法過程中，廣納各界意見，整合不同意見，乃為立法委員的職責，針對此案是否持續推動，最後仍須依黨團大會全體委員共同決議為之。

