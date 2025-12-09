助理費除罪化爭議延燒！工會擬「這天」赴議場抗議 陳玉珍強硬不撤案
即時中心／徐子為報導
國民黨籍立委陳玉珍提修法，打算將助理費「除罪化」，明定助理費直接匯給立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引起跨黨派基層助理不滿。國民黨立法院黨團也說要持續聽取各界意見。媒體報導立法院國會助理工會幹部昨日透露，他們的訴求是希望陳玉珍撤案，或除非立法院長韓國瑜給予保證，否則本週五（12日）將赴立院議場外抗議。
對此，陳玉珍今回應，尊重國會助理工會行動與看法，但她強調，該案是經嚴縝研究才提案，助理若有想法也可提議，都可以討論，歡迎良性互動，因此她不會撤案。
媒體《自由時報》報導昨引述一名工會幹部意見稱，幹部們在內部群組中，提議本週五的抗議訴求訂為本周五將本案撤案，以避免立法院可隨時重新啟動三讀。因為只要有案，藍委可隨時在委員會抽出逕付二讀，一個月協商冷凍期後後就能表決、三讀。
該幹部還透露，目前去抗議的可能性很高，但如果陳玉珍在週五前撤案，或是韓國瑜願掛保證「不會處理該案」，到時仍可能會調整是否抗議。
針對助理工會的行動，陳玉珍回應，助理工會要採取什麼行動是他們的權利跟自由，甚至提出法案、修正動議，這都是公開可以討論的，但不要說汙名化提案連署立委就想自肥，「提案是我們的權力，請我們撤回是他們可以訴求的，但我不會撤回提案，歡迎討論」。
她也說，自己可以領銜提案，主要是她沒有助理費問題、很快要離開立委職務等原因，內容也經嚴縝研究。
針對陳的回應，新北市議員顏蔚慈則痛批，陳玉珍亂搞自肥、還要拖地方民代下水。顏蔚慈指出，立法院助理制度經過多年改革，從早期委員自聘改為立法院統一聘任。不僅讓助理費更透明，也讓助理在勞健保及各項福利上有更完整的保障。然而陳玉珍卻反其道而行，提案要求將公費助理全部改回由立委自行聘用，甚至連薪資、健康檢查、文康活動在等費用都不需檢附單據。等於一年高達近八百萬元的公帑，將直接由立委「自行運用」流向不明。
顏蔚慈批陳玉珍此舉簡直大開倒車、嚴重損害助理勞動權益！就連藍營助理都集體反彈，陳玉珍仍一意孤行，今天甚至大言不慚地說要地方民代也一起改。
顏蔚慈表示，以新北市現行制度為例，公費助理由議會聘任，薪資直接匯入助理帳戶，並統一由議會扣除勞健保費。目前地方助理的福利遠比不上立法院助理，沒有健康檢查費用，也沒有文康活動費用。公費助理機制已是最基本的保障，不應為了陳玉珍及少數國民黨委員的私利而被犧牲。顏呼籲陳玉珍「懸崖勒馬」！
