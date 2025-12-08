助理費除罪化爭議炸鍋 藍宣布暫不排案

國民黨今天召開幹部會議，牛煦庭宣布助理費除罪化一事暫不排案。資料照，李政龍攝



國民黨立委陳玉珍提案修法將助理廢除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且免檢據和消」，引發討論。國民黨立法院黨團今天（12/8）召開幹部會議，決定暫時不會排案，待收集地方意見、各界討論形成共識後再處理。

部分立委因助理費遭司法偵辦時有所聞，陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」修法重點，包括立法委員每人得置助理若干人，由委員聘用。助理與委員同進退；其實施健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷等。相關草案分別交付內政委員會、司法及法制委員會審查。

國民黨團今天上午召開內部幹部會議，據《中央社》報導，與會立委大多認為不該貿然修法，有立委認為，不是不能修，但助理費修法不該是這個方向，也有立委認為要修法要有日出條款，為免爭議應訂在2028年後，這屆立委不適用。

國民黨立委、發言人牛煦庭也表示，法案進入討論程序後就會受到各界檢驗，必須開放心態接受批評指教，並做合理修正，今天黨團幹部會議大家有一定共識，認為此事須更縝密討論，因此暫時不會排案。

