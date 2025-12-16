助理費除罪化爭議 陳玉珍與謝震武激辯

立法委員陳玉珍。(劉祐龍攝影)

國民黨立委陳玉珍昨15日於政論節目《新聞面對面》，與主持人謝震武對於「助理費除罪化」議題展開激烈交鋒。



外界質疑此次修法是否旨在為涉案立委集體脫罪，陳玉珍強調修法目的是為了釐清法律緣由，並非單純「除罪」，但其對法律適用的解釋卻引發棚內來賓一陣譁然。





節目中，謝震武尖銳提問，質疑修法若通過，是否意味著將助理福利增加後，過去的貪污或法律爭議就能一筆勾銷，並直指這攸關民意代表的清白與責任。





陳玉珍則強烈反駁，主張這是針對法條的「緣由」進行釐清。她解釋，現行實務上若未構成貪污，往往會被認定為詐欺，修法是為了區分其本質。

現場來賓持續追問若依照新版條文，「是否連詐欺罪都不成立？」陳玉珍直言「也沒有詐欺」，令在場來賓與主持人深感錯愕。謝震武隨即質疑，若照此邏輯，修法恐將使所有相關罪責完全免除。雙方你來我往，火藥味十足。