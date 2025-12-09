助理費除罪化爭議 韓國瑜：全力捍衛國會助理權益

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議。立法院國會助理工會今天(9日)函文給立法院長韓國瑜，指該草案將使現有公費助理失去制度保障，規避法律監督與人民檢視。韓國瑜透過新聞稿回應表示會全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，並提醒朝野黨團任何修法都不該侵害國會助理的工作權益。立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄則已排定於11日邀請官員報告「立法院組織法恐成自肥法案」。

國民黨立委陳玉珍等28人提案修正「立法院組織法」部分條文，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，這項修法引發國會助理強烈反彈。立法院國會助理工會5日發出聲明，痛批該草案等同立委以廢除公費助理方式自肥，並呼籲朝野立委立即停止相關修法。

立法院國會助理工會9日再函文給立法院長韓國瑜，提及陳玉珍所提的修法草案將使現有公費助理頓時失去制度保障、規避法律監督與人民檢視，也傷害我國民主法制，眾多助理向工會表達擔憂及憤怒，並反對相關修法。

韓國瑜則透過新聞稿表示，相關陳情他都收到、也充分理解。他並指出，立法院尊重每位委員的提案權，對於每位委員修法提案的原由、內容與所希望傳達的訴求，立法院都抱持尊重，讓法案在議事秩序下被討論。對於工會提出相關的擔心與訴求，一定會充分轉達給提案委員與黨團審慎考量。

韓國瑜強調，國會助理是國會組成非常重要的一環，他身為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任與精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，更會提醒每個黨團任何修法都不該侵害、損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄則已變更議程，排定11日邀請法務部、審計部、行政院主計總處等就「800萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案？」進行專題報告並備質詢，同時也將審查民進黨立委許智傑等人提出的「立法院公費助理任用法草案」。