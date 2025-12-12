助理費除罪化爭議 黃國昌：不支持民進黨國務機要費除罪化粗暴方式

助理費除罪化爭議，民眾黨團總召黃國昌：不支持民進黨國務機要費除罪化粗暴方式。（圖／李智為攝）

國民黨立委陳玉珍提助理費除罪化修法引發國會助理工會今天（12日）舉行抗議，對於助理費的爭議，民眾黨民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，民眾黨支持助理費的是「制度化」，非常重要的原則是公款公用。民眾黨絕對不會支持像過去民進黨國務機要費除罪化那種粗暴的方式。

黃國昌指出，當初民進黨處理國務機要費除罪化時，是委員會沒有詢答、沒有討論，協商沒有討論，院會沒有大體討論、沒有逐條討論，只有民進黨用粗暴多數把國務機要費除罪化，「那段不堪的歷史，民眾黨立法院黨團絕對不會支持」。

廣告 廣告

民眾黨團副總召張啓楷表示，他才去關心國會助理抗議助理費除罪化的活動，遇到絕大多數助理都向他道謝，只有少數人說他收割。記者用「嗆聲」說法，但他是做對的事情，反觀民進黨立委都沒來，到底跑去哪了？「民進黨立委不支援，還在那邊調皮搗蛋、扯後腿！」他在民國7、80年還在立院跑新聞時，就曾參與公費助理制度化的過程，是段美好回憶；相信公費助理代表會和陳玉珍委員辦公室討論出好的解方。張啓楷強調，民眾黨內部也有許多助理聯署支持，請大家不分黨派共同努力，不要扯助理們的後腿。



回到原文

更多鏡報報導

不滿助理工會幹部和陳玉珍簽協議 292名跨黨派連署助理仍要求撤案

「助理費除罪化」引眾怒 陳玉珍同意整合工會所提修法版本取代原提案審查

國會助理抗議「助理費除罪化」 張啟楷現場聲援反遭圍剿