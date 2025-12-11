助理費除罪化若通過明年搶著選？嶔煌：議員一任賺近2千萬！

論壇中心／李佳穎報導

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，引發國會助理圈反彈，截至今天上午已有278位助理參與連署，呼籲陳玉珍等立委撤回提案。對此，財經專家徐嶔煌在《台灣最前線》大約試算，依照民進黨立委林楚茵提供的資料，若此法案通過了，立委年薪直接漲近四倍，從原本的263多萬變成1043多萬。而地方議員助理費每年議員也大約能拿460萬，一任四年就是1800多萬！

徐嶔煌試算若「助理費除罪化」修法後立委跟地方議員能拿多少，依照民進黨立委林楚茵提供的資料，立委能多拿799萬9千元，加上原本的263萬2500元，一年能拿1043萬1500元。而議員的部分，以六都議員為例，議員助理每個月最多32萬，加上6萬多的加班費，每個月大約是38萬，1年大約是460萬，這樣一任4年，就是1800多萬，一任1800萬、兩任就是3600，當個三任就能退休了吧！

對此，范世平教授感嘆，若此法案今年通過，那明年縣市議員選戰恐怕很激烈，因為大家都想選。

政治評論員吳靜怡也回應，她可能會出來選。大喊：「阿公、阿嬤，我準備好了！」

原文出處：助理費除罪化若通過立委年薪漲近四倍！嶔煌：議員一任最多能賺近2千萬！

