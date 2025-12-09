助理費除罪化藍營內部有異聲！國會助理工會喊撤案 陳玉珍：不會撤案

助理費除罪化修法挨轟，陳玉珍表示不會撤回提案。（鏡報董孟航）

國民黨立委陳玉珍領銜提案修法促助理費除罪化，傳不少藍營自家人也炸鍋，立法院國會助理工會則嚴正抗議要求撤案，預計週五於議場外抗議。對此，陳玉珍今（9日）受訪時強調，可以溝通討論，「但我不會撤回提案」。

修法為何促助理費除罪化？

藍營提案「立法院組織法」「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，當中明定修法明定助理費由立委統籌運用、免檢據核銷，涉助理費案民代有機會因此「解套」。

面對反對聲浪，陳玉珍今受訪出示文件，表示助理費案子由來已久，他們研究美英德日韓的各國助理費制度，結論與他們所提出的修法是有法治依據，各國國會助理因為制度可能會略有不同，但都是用國會議員當作國會助理雇主，各國都是這樣。

一錘定音？ 陳玉珍喊：歡迎溝通

陳玉珍認為，修這2個法不能說是為了兩個黨派修，國會有藍白也有綠，地方部分有300多位議員犯法，各黨各派都有；她還說其提出的版本並非一錘定音，國會助理若有意見，都非常歡迎。

陳玉珍建議，助理跟立委是夥伴關係，工會可陳情或透過各家立委開會時表示意見，「你們也可以提出法案阿、提出修正動議啊！」，強調可公開討論，不要污名化說這些提案連署的委員就想要自肥。

會撤回法案？ 面對助理抗議？

陳玉珍表示，她可能很快就離開立委位置，自己提這案子很公正，內容非隨意提出；至於週五若被抗議是否與他們互動？陳說，要抗議陳情或溝通都歡迎，願意來討論也歡迎，重申助理可直接跟老闆提出修正動議想法、提意見，不用污名連署的委員。

陳玉珍說，提案是他們的權利，要求撤回是他們可以訴求的，「但我不會撤回提案。」

