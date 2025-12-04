助理費除罪化讓立委免檢據自由運用 國民黨助理批「勞權倒退」

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，遭疑有意為同事顏寬恒涉助理費案解套。不僅國民黨立委內出現撤簽的討論，多名藍營助理也表達對此修法失望，直呼根本是「勞權倒退」，更質疑「你怎麼會覺得變得更彈性之後，老闆就不會貪助理費？老闆是更明確、更有方式的去把助理費拿走啊！」

陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，新增「補助費用」由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷；且立委統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用等。立法說明並指出，立委就所有權歸屬於其之補助費，如何運用及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」。

藍營助理受訪表示，第一，就是「勞權退後」，此修法規範讓立法委員「免檢據」，與助理工會一直想要做法治化的部份相違背，結現在立委的修法方式是把它修到「完全符合老闆自由彈性運用」，對助理沒有更多保障；第二個，立法委員免檢據就可以任用人，是不是鼓勵這些立法委員去用更多的彈性工時的人工，免檢據更是鼓勵立法委員免申報、逃漏稅嗎？其實最大的損失還是在整個助理的勞權。

助理表示，這個修法就是讓僱主(立委)更彈性的去運用他的經費，一但彈性運用此經費，研究助理就不會是常態保障的工作，而是讓立委更彈性的去任用一些臨時工。而且，如果此修法是為了幫顏寬恒解套，問題就來了，「你怎麼會覺得變得更彈性之後，老闆就不會貪助理費？老闆是更明確、更有方式的去把助理費拿走啊！」不管怎樣都是勞權退後。

藍委助理表示，這次許多助理是從議會來的，其實大家想要把議會那一套改掉，改成跟立法院一樣的專聘，不是變成每個辦公室個別去聘，「大家希望是助理法制化」。結果現在吵了那麼多年，助理不但沒有法制化，反而反過來為了某些特定的老闆更彈性的使用、去避免犯罪，把助理法制的權益也割掉，不懂立法院在幹什麼。

「不要跟我說立委都有道德啦」，一但給立委的補助費變成彈性自由運用，他們就回到跟地方議會一樣，地方議會助理會員常常被抓，就是因為亂，把持不住。立委一個月有44萬，這44萬直接撥到立委帳上，以助理研究費去聘人，用不完不能拿回來自己用；但現在的狀況是44萬給立委，立委要請人就請人，不請人自己用，這修過去這個是勞權退後。

助理表示，過去修法把議員補助費拉高，就是覺得他們錢很少、很可憐，結果立法院現在自己把搞得一樣可憐。立法院現在從一個有保障的正式編制人員，把它改為非正式編制，各辦公室自己去聘，到底哪個比較有保障？

助理表示，未來不僅立委可以不用聘助理，而且助理人數聘用過低在免投勞保的情況下，立委可以找一些黑工，要對方不要加勞健保，自己付錢給對方。這修法有很多問題，修成跟議會一樣，議會的惡習就會出來。如果真的議會那一套沒有問題，不會讓這些立委掉到助理費陷阱裡面去，那議會助理不會到現在三不五時還被人家抄。

助理表示，本質上就是這個修法要除罪化也沒有除罪到，要救人也沒有救到，但是實質造成的影響就是讓助理的勞權衰退。助理工會法制化吵了十幾二十年都沒過了，現在一個修法就讓勞權倒退。

