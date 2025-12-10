助理費除罪化鄭麗文不知情？陳玉珍扯「黨團自主」：今日會讓她知道過程

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，引發藍綠白立院幕僚群起反彈；外傳國民黨主席鄭麗文事前完全不知情，看到新聞才知道黨秘書長李乾龍宴請藍委時曾拜託修法。對此，陳玉珍今（10日）表示，主席意見很重要，因為她是黨的最高領導，相關修法黨團會透過今日中常會讓主席知道整個過程，各黨團一向都是以「黨團自主」風格與模式進行。

據了解，11月27日黨秘書長李乾龍在宴請藍委的餐敘中，曾拜託藍委連署修法，並稱「黨中央希望要過」，有許多助理根本不知道立委已簽署提案，更傳出黨主席鄭麗文也是透過新聞才得知此事，事前並未接獲相關訊息。對此，陳玉珍表示，主席意見很重要，因為她是黨的最高領導，相關修法黨團會透過今日中常會讓主席知道整個過程，各黨團一向都是以「黨團自主」風格與模式進行；至於傅崐萁對法案是否有新看法？陳玉珍則說「我還沒聽到，謝謝。」

