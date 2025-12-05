助理費除罪化順利付委審查 鍾佳濱示警：恐成中共滲透跳板

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，明定立委統籌運用「補助費」，且免檢據核銷。立法院今（5）日召開院會，該修正草案列入報告事項順利付委審查。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱提到，中央、地方的民代助理費編列、本質不同，若暗渡陳倉把助理費轉為立委個人「薪資化」，恐成中共滲透跳板，他喊話在野黨，修法法律應認清問題本質。

民進黨立院黨團今日由幹事長鍾佳濱針對時事輿情，接受媒體聯訪。

鍾佳濱疾呼，中央民代跟地方民代的助理費編列、本質不同。地方民代是沒有薪水的，中央民代是有稅公費。如果避免地方民代為了問政所需，所聘用助理支用費用遇到情況作修改，可以社會公評。

他也示警，若是暗渡陳倉，夾帶成中央民代助理費轉為立委個人「薪資化」，明定立委「補助費」由立委統籌運用，不僅民團提出質疑，助理也認為會侵害工作權，甚至恐成為中共滲透的一個跳板，導致優秀人才不敢進入國會。

鍾佳濱強調，地方政府審查國安事項幾乎不多，但立院不僅委員、助理都可能接觸到機敏資料，如果貿然將中央、地方的民代助理等同視之，看似幫地方助理費做解套，無形將中央國會助理形同虛設，沒有立院、公務機關把關，國會助理不僅可能良莠不齊，更可能造成國安破口。

鍾佳濱最後勸告在野黨，相關法制修改時，請認清問題本質，不要夾帶偷渡過關。

