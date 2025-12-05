助理費除罪化「保障權利更辛苦」 傳工會將向韓國瑜陳情

記者王一德、林柏翰／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案推動助理費除罪化，如今已在院會通過付委審查，也讓助理圈炸鍋。據了解，5日中午，助理工會特別召開會議，並決議一同向立法院長韓國瑜陳情，希望擋下修法 ，更不排除發動抗議，只是助理費除罪化，不只可能影響助理權益，民進黨立委吳思瑤也點出招聘助理門檻放寬，可能讓中國更有機會滲透。

國民黨立委陳玉珍提案推動助理費除罪化。

小黨聯盟成員：「可恥民代，規避法律。」

小黨齊聚立法院外頭舉手板、拉布條抗議，因為藍委陳玉珍提案推動助理費除罪化，一旦修法通過，每年680萬元的助理費將成為立委小金庫，甚至施行日期空白，疑似暗藏回溯條款，要為個案解套。

小黨齊聚集立法院外抗議。

記者：「目前有人說是因為跟您的助理費案有關聯，您有私下拜託李乾龍秘書長嗎？」

身陷詐領108萬助理費案的顏寬恆，面對質疑沒有多做回應，儘管藍綠白助理明確表態反對，但藍營仍強勢通過，讓助理費 除罪化付委審查。

國民黨立院黨團總召傅崐萁：「助理費的修正案是一個進步的法案，包含在美國這些進步的國家，就是一個實質的補貼，助理費的修正以後，可以真正讓助理能夠得到保障。」

傅崐萁大讚是先進法案。

傅崐萁大讚是先進法案，更強調是為保障助理薪水，但事實真是如此嗎？

民進黨立委助理吳奕萱：「我就覺得很困惑，我工作把錢匯到我戶頭，這天經地義的事情，我的錢立法院不給我，然後給了立法委員，這樣子的法案進步到哪裡，我不知道傅崐萁總召他想要前進到哪裡？」

不具名藍委助理：「給予委員在用人啊、考核啊，這些的權利上面就會更大，新進助理要保障自己的權利，可能會比現在更辛苦。助理費都先進到委員帳戶再給助理，要做信用審核上面，當然相對的就會比較困難。」

國會助理圈全面炸鍋，5日中午工會緊急召開會議，決議將拜會立法院長韓國瑜陳情，希望能擋下修法，也不排除發動抗議。

國會助理工會副理事長田飛生：「大家認為還是不妥啦，跟現行制度其實是沒有進步。」

不只助理權益大受影響，綠委也示警，自肥條款可能為中共滲透大開後門。

吳思瑤害怕此舉恐讓中國滲透。

民進黨立委吳思瑤：「助理從哪裡聘請而來都不需要經過相關的考核或者是登載，更有利於中國塞人，公然來滲透台灣的國會。」

國民黨立委陳玉珍：「標準是不會改變，完全是由立法委員他自己決定，聘用哪一個類型助理，倒不用擔心所謂立委中飽私囊。」

國會助理聘請條款開後門，就怕讓中國有機可乘，也讓國會自主性面臨嚴峻挑戰。

