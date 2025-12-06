「助理費除罪化」修法惹議 立院藍營人士：「復議、逕付二讀、拉協商」測3黨團態度

國民黨立委陳玉珍。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍提涉「助理費除罪化」兩修法草案，前天在立院「輕騎」付委，但爭議仍在延燒。立院藍營人士分析，接下來是否有黨團在院會提出復議或逕付二讀，是否拉下協商，將反映各黨團修法態度，也影響修法期程。

該人士說，若國民黨團12月12日將全案逕付二讀「通過」，之後即便民進黨團主張將法案交付協商，最快明年1月12日延會期間也可加排院會完成三讀。若逕付二讀後，朝野各黨團都放手，兩案更可能在年底前就闖關三讀。

若有黨團12月12日僅提「復議」遭否決終結復議期，司委會15日當週可排審「立法院組織法」修正草案，內政委員會22日當週可排審「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案（地方民代支給條例）。

而若有黨團於復議期滿（12月16日）當天才提復議，則兩修法草案復議案將延至12月19日院會議決。只要復議案遭否決，內政委員會仍可於22日當週仍可排審地方民代支給條例修正草案。

但「立法院組織法」修正草案則須最快要12月29日（一）司委會才能排審。

值得注意的是，若國民黨團有決心讓「助理費除罪化」兩修法草案在本會期前完成三讀，卻未採逕付二讀程序，那兩修法草案在委員會排審當週，一定要讓案子出委員會（完成審查）。

只要未逕付二讀的「助理費除罪化」兩修法草案能「排審日即出委員會」，即便民進黨團拉下朝野協商進冷凍期，最快1月29日兩案就可加排院會闖關三讀修正（地方民代支給條例修正草案更可以提前至1月22日完成）。

立院藍營人士表示，接下來國民黨團於下週五院會是否自提「助理費除罪化」兩修法草案復議，或更甚至於直接逕付二讀，考驗黨團整合內部歧見能力與修法決心。

相對的，該人士說，若民進黨團對「助理費除罪化」兩修法草案在復議時不同意，或是後續審查、逕付二讀後未要求朝野協商等方式杯葛議事，如前天讓兩案再獲輕騎三讀，那就證明民進黨團反對「助理費除罪化」是打假球。

