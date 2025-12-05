即時中心／温芸萱報導

國民黨立委陳玉珍推動「公費助理費除罪化」修法，主張助理費可直接匯入立委個人帳戶，引發外界強烈反彈。國民黨團總召傅崐萁更稱此為「進步法案」，火上加油。對此，律師林智群今（5）日在臉書痛批，「進步的法案，鬼才信你！」過去已有多名立委因侵吞助理費遭起訴，如今若修法放寬，等於變相替立委每月加薪六十多萬元，還可能逃避追訴。他批藍白國會多數只顧自肥，到底監督了什麼？





民代涉入助理費案層出不窮，沒想到國民黨立委陳玉珍日前卻提出「立法院公費助理費除罪化」草案，引發社會譁然。國民黨團總召傅崐萁更公開力挺，稱這項修法是「進步的法案」。此番說法立刻遭到質疑，認為是赤裸裸的自肥。

快新聞／助理費除罪化！傅崐萁稱「進步法案」 律師轟：鬼才信你

國民黨立委陳玉珍。（圖／民視新聞資料照）

律師林智群今日在臉書發文痛批，「進步的法案，鬼才信你！」他指出，目前助理費的撥付、核銷都有制度，運作多年並無問題，為何要改成直接匯入立委個人帳戶？若不必檢附任何單據，就等於把數十萬元「現成小金庫」交到立委手上。

林智群強調，過去已有許多立委因侵吞助理費遭到起訴，證明制度明明存在，有人仍會鑽漏洞。如今傅崐萁主張「直接匯給立委」，等同每月變相加薪六十多萬元，未來就算被查獲不當使用，恐也因修法而難以追究。

他並質疑，藍白在國會多數兩年，不僅擴權、推動對自己有利的法案，還不斷把政治鬥爭凌駕民生議題之上，「到底監督了什麼？」他更直言，若說國民黨「爛」，民眾黨就是「為虎作倀」，根本稱不上第三勢力，「小藍就是小藍，還想裝？」。





