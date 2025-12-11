「助理費除罪化」助理求撤案 王婉諭：若過立委薪高過總統

台北市 / 綜合報導

由國民黨立委陳玉珍提案的「助理費除罪化」修法，引發國會助理不滿，更發起連署要求撤回，截至今(11)日中午，已經有超過3百位助理參與，對此，時代力量黨主席王婉諭表示，如果法案通過，立委每個月可多掌控超過60萬助理費，比總統月薪還高，而國民黨立委翁曉玲則認為，修法絕對不會影響到助理的權益，除非他們認為自己不夠優秀，這番發言引發熱議。

立委(國)翁曉玲說：「不用檢附單據這件事情，基本上是我認為比較不妥的地方，有機會進入到討論的時候，我也會表達我的意見。」由國民黨立委陳玉珍領銜提案的，「助理費除罪化」修法仔細看提案單，連署人包含國民黨立委翁曉玲，如今態度轉趨謹慎不過話鋒一轉，立委(國)翁曉玲說：「任何一個法律的修正，絕對不會影響到既有助理的權益，除非是他們認為他們自己可能不夠資格不夠優秀。」

一番發言恐怕激化矛盾，時代力量黨主席王婉諭就指出癥結點，認為如果修法通過，立委每個月可以掌控將近60萬助理費，實際收入甚至比總統月薪53.1萬還要更高，攤開「立法院組織法」規定，每位立委可以聘用8到14位公費助理，而每個月支用於薪資約是47萬元，加上加班費大約9萬多元合計約56萬，陳玉珍提案刪「公費」改為「補助費」，整筆撥給立委統籌運用，等於每個月可以多掌控約60萬元，民進黨立委鍾佳濱則點出，如果算上健檢費及文康費用等，立委年增加780萬元已經超過10個上班族的年薪。

國會助理工會發起連署，要求撤回提案截至11日中午，已經有超過300位助理參與，更號召朝野一同加入，除了民進黨團成員相挺，民眾黨立委陳昭姿也跟著響應，更強調民眾黨團後續將提折衷版本，與此同時司法法制委員會召委莊瑞雄，排審「助理費」相關草案，邀請法務部、審計部等部會進行專題報告，只是也在列席名單內的秘書長周萬來卻請假，現身同樣也在9點召開的朝野協商。

立委(民)鍾佳濱說：「訂9點開協商讓他有理由，上面請假這邊來出席。」立法院長韓國瑜說：「絕對沒有任何刻意地要閃躲委員會的報告，或者什麼一點都沒有。」「助理費」修法爭議朝野陷入僵局。

