「助理費除罪化」國會炸鍋 王義川：恐變「零助理」免稅賺600萬

政治中心／程正邦報導

陳玉珍提案「助理費除罪化」付委審查，國會助理炸鍋，王義川：恐變「零助理」免稅賺600萬。（圖／新台派上線）

藍委提案助理費除罪化 欲將 56 萬元月補助變立委「免稅實拿」

在多位民意代表因涉及《貪污治罪條例》的助理費案而遭判重刑後，國民黨立委陳玉珍所提出的《立法院組織法修正草案》與《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案》今（5 日）已順利付委審查，但該案一出立刻引發朝野國會助理圈的極大反彈與譁然。

傅崐萁直接講白，稱助理費是立委實質薪資「補貼」。（圖／新台派上線）

民進黨立委王義川在政論節目《新台派上線》中指出，以現行制度下，立委每月可領的 56 萬元助理費（其中約 47 萬為助理薪資，9 萬多為加班費），在修法通過後將全部變成立委的統籌運用費用。王義川直言，這 56 萬元將「實拿就進來了，你管我怎麼用」，且最關鍵的是：「不用報薪資所得，一張單據、一張發票、一個統編通通不用」。

資深媒體人黃創夏進一步換算，這筆 56 萬元若乘以 13.5 個月，一年下來就是 600 多萬元的免稅所得，成為立委個人的實質補貼。

助理費除罪化付委審查，傳出國民黨主席鄭麗文也不知情，藍營助理炸鍋：一群「貪汙預備犯」。（圖／新台派上線）

助理恐面臨失業危機：取消下限、統籌運用、零助理免核銷

這項修法最讓國會助理們感到憤怒與恐懼的核心，在於草案中的三大變革：刪除聘用助理人數上下限規定、 「統籌運用」與「免檢據核銷」與免稅自行決定。

王義川指出，一旦刪除下限，立委可以只聘用一位助理，甚至可以聘請「零個助理」，將 56 萬全數納為己用。另外，草案規定，助理的資格、薪資、聘用和工作內容都由立委自行決定。黃創夏擔憂地說：「以後我高興給你多少，我說你叫志工，你就叫志工」，助理的權益保障將完全喪失。

陳玉珍提案「助理費除罪化」付委審查，連黨主席鄭麗文也不知道。（圖／新台派上線）

王義川分析，若立委原本 20 萬元的薪資所得需繳稅，但這 700 多萬元的助理費統籌運用部分則可免稅，實質年薪可能相當於一般行業的 1300 萬至 1400 萬元。黃創夏擔憂，若此法通過，助理們將「以後你們就回家了」，過去幾十年爭取到的法制化保障將一夕破壞。

藍營助理也氣炸：吃飯時「順便簽」連署爆發內鬥

這項法案不僅遭到綠營砲轟，連國民黨內部也發生了極大爭議。據報導，該法案連署是在「吃飯的時候叫你幫忙簽一簽」，許多藍營立委是在不知情或未仔細閱讀法案內容的情況下簽名的。「該法案排入議程後，引發藍委助理譁然」，許多人得知後氣炸，痛批這根本是讓助理們變成「一群貪污預備犯」。

國民黨前中常委田方倫對此坦言，他能理解立法本意是希望讓助理費運用「更彈性、多元、更清楚」，避免委員因核銷硬梆梆而誤觸法網，但他也承認：「彈過頭了！」他認為當前應將不同版本納出來認真討論，以達成真正的法制化，保障全台灣上萬名助理的權益。

