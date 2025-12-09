助理費除罪化！她酸：總預算全匯給賴清德？

▲助理費除罪化近來鬧得沸沸揚揚，媒體人黃智賢也看不下去開罵。（圖／翻攝自黃智賢臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍近日提案修《立法院組織法》，主張助理費交由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」；國民黨團總召傅崐萁更公開力挺，稱此為「進步法案」，遭質疑是明目張膽地自肥，更掀起國會助理圈全面炸鍋。對此，媒體人黃智賢忍不住開罵，根本是「惡魔立委的邏輯」，既然如此，乾脆把中央政府總預算將近3兆元，外加特別預算，直接匯入賴清德私人帳戶。

黃智賢痛批，按照這些立委跟議長「見不得人的骯髒邏輯」，薪水不該直接由機關匯給助理，因為那樣，要A太麻煩，又容易被抓。所以要把人民血汗錢，整包直接給立委跟議員，直接給，以後不用詐領了，都是他們的。他們不斷說謊，扭曲真實歷史，不讓人民記起，助理費是走了多長久的血淚之路，才從整包給民代跟立委，改成直接匯給助理。

黃智賢續指，邏輯很好，那麼也把行政院所有公務員薪水，直接匯入院長卓榮泰私人帳戶，要聘多少員工他決定，不需要回報行政院，也不用單據核銷。如果嫌卓榮泰沒有選票，那把全台所有中央政府總預算將近3兆元，外加特別預算，直接匯入賴清德私人帳戶。要花多少錢？要用多少人？賴清德自己決定，不用告訴人民，不用單據核銷。

「也就是，錢都是給賴清德的補貼，怎麼花，都是合法的；不花，存起來，也是合法的，不算貪污。如何？有人接受嗎？」黃智賢狠酸，怎會在台灣，創造出一群民賊？一群無法可以制衡，無人可以約束的地獄魔王？他們可以為所欲為，是因為許多人一起為惡。

黃智賢指出，人民被政黨的立場綁架，覺得只要幫罵別的政黨，就是自己的英雄，而英雄殺人放火，都是對的，於是人民就縱容。但真相是，縱容的結果，不是討厭的那個政黨會受苦，而是這個社會的法治公義，徹底淪喪，社會不斷沉淪的結果，受苦的，當然是彼此這種賤民，而廉恥二字，誰還認得？

