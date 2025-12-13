「助理費除罪化」寫手竟是傅崐萁助理！辦公室回應了

政治中心／綜合報導



國民黨立委陳玉珍日前提出「立法院組織法修正草案」和「地方民代費用支給補助條例」，將助理費除罪化，明定助理費直接匯給立委統籌運用，且免檢據核銷，引發多位立委助理強烈反彈、跨黨派發連署，連藍營自家助理也要求撤回，甚至有律師痛批這根本是「貪污就地合法」。而在近日，就有媒體爆料，稱上述引發爭議的提案，是出自國民黨總召傅崐萁辦公室、1位名為「許博程」的助理之手。





陳玉珍「助理費除罪化」掀眾怒！背後寫手竟是「傅崐萁助理」辦公室回應了

國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法。（圖／民視新聞）

根據《鏡週刊》報導，有知情人士爆料，近期引發爭議的「立法院組織法修正草案」和「地方民代費用支給補助條例」，其實陳玉珍辦公室只是「掛名發表」，這兩項法案最早的草稿版本，是由國民黨總召傅崐萁辦公室助理許博程撰寫，之後再給陳玉珍辦公室，並透露陳玉珍辦公室發表的版本與最初草稿版幾乎一致。

陳玉珍「助理費除罪化」掀眾怒！背後寫手竟是「傅崐萁助理」辦公室回應了

有媒體爆料，稱引發爭議的提案，是出自國民黨總召傅崐萁辦公室助理許博程之手。（圖／民視新聞）





至於這位許博程究竟是何方神聖？其實他曾有過一段引人注目的警界生涯，不僅擔任警察、在台北市警局公關室服務，任職內湖分局時，因熟悉網路與影像製作，曾拍攝、執導警界首部微電影，一度被台北市警察局長陳嘉昌挖角，負責經營市警局的臉書粉專。

陳玉珍「助理費除罪化」掀眾怒！背後寫手竟是「傅崐萁助理」辦公室回應了

許博程一度被台北市警察局長陳嘉昌挖角，負責經營市警局的臉書粉專。（圖／翻攝自臉書粉專《臺北波麗士》）





然而就在許博程事業巔峰之際，卻在2019年遭松山分局員警盤查時，被搜出0.01公克的安非他命。許博程事後坦承持有與吸食，最終遭記兩大過免職，並依違反《毒品危害防制條例》移送法辦，雖獲台北地檢署緩起訴兩年處分，背景有著不小爭議。

在因醜聞黯然離開警界後，許博程憑藉著他過去在警界累積的公關及網路經營能力，轉換跑道步入政壇。自2021年起，他先後擔任過前立委游毓蘭及立委張智倫的助理，在轉換跑道的過程中，許博程也開始活躍於媒體，曾受邀上政論節目，並因自認與知名網紅「館長」陳之漢撞臉，自稱「小館長」，成功地在政壇與網路社群中創造話題。

陳玉珍「助理費除罪化」掀眾怒！背後寫手竟是「傅崐萁助理」辦公室回應了

游毓蘭將許博程引薦至國民黨總召傅崐萁的辦公室。（圖／民視新聞網）





而在今年初，當時擔任傅崐萁辦公室主任的游毓蘭，將許博程引薦至國民黨總召傅崐萁的辦公室。不久後，游毓蘭因個人生涯規劃離職，許博程便開始接手辦理相關法案事務。他對外更宣稱是「接棒游毓蘭」，在立法院中表現得相當活躍，成為傅崐萁辦公室不可或缺的一員，直到這次爆出修法草案代筆爭議，他也再次受到外界檢視。針對上述爭議，傅崐萁辦公室也做出回應，強調「修法內容是立法院法制局版本，非本辦人員撰寫」，強調許博程助理無論在游毓蘭辦公室，或本辦公室，都工作認真表現良好。





