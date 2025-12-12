「助理費除罪化」引怒火！陳玉珍與工會達3點共識 助理嗆：是在簽和平協議嗎？

立法院國會助理工會就「立法院組織法」修法發表訴求與具體主張集會抗議，立法院國會助理工會理事長李永誠(左)、監事會召集人王忠智(右，坐輪椅者)等工會代表與提案立委立委陳玉珍(中)當面溝通後向外界說明。(記者廖振輝攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議，跨黨派國會助理今天上午在立法院大門集結抗議，訴求撤回法案、保障助理權益。陳玉珍及立法院國會助理工會代表協商後，達成三點共識，但有部分與會者認為不能接受，會議中途即離席，甚至有助理嗆：「是在簽和平協議嗎，當年國民黨被共產黨出賣兩次，以為老闆不會毀諾嗎？」

由陳玉珍提案的「立法院組織法修正草案」，將「公費助理」的「公費」二字刪除，同時刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用、免檢據核銷。累計高達292名跨黨派助理連署呼籲撤案。

跨黨派國會助理今天上午在立法院大門集結抗議，訴求撤回法案、保障助理權益。隨後陳玉珍現身，並與助理工會幹部溝通，最後宣布達成3點共識，包括公費助理保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用⋯等制度均不受任何影響。公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞動基準法規定。未來上開提案審查時，陳玉珍承諾願意以協助以修正動議方式，整合助理工會所提的修法版本，送委員會一併審查，以補原提案之不足。

不過，有眼尖助理發現，原本的「撤案」訴求，卻未出現在三點共識中，部分與會者中途離席，表達不滿，最終僅有助理工會理事長李永誠、監事會召集人王忠智簽署協議。

要求撤案的助理強調，他們仍要重申連署訴求「撤回提案」，懇請立委一同保障助理勞動權益。先前已連署的助理，若同意協議，須撤回連署，他們予以尊重。

對此，王忠智受訪表示，雖然仍有部分助理的訴求是強烈要求撤回原案，但就立法技術而言，提案立委可以透過修正動議替代原案，這在議事規則是可行的。至於修正動議版本，工會這兩天會盡快討論，與陳玉珍也已經有初步概念，對助理的權益只會多不會少。

