「助理費除罪化」引爆藍營內部茶壺風暴！他點名傅崐萁：守法有那麼難嗎？

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍日前提出的助理費除罪化法案，遭質疑將貪汙合法化、侵害公費助理權益，讓助理不僅被迫淪民代自肥幫兇，也引爆藍營內部茶壺風暴，對於該法案意見有相當大的歧異，國會助理更是全面不挺。但傅崐萁竟稱該法案為進步法案，驚呆眾人。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌吐槽傅崐萁，守法有那麼難嗎？要修法可以，那就請傅崐萁和陳玉珍大聲告訴台灣社會：「我怕我會貪污，所以我讓貪污合法化。」

張育萌指出，原本立委收入每個月 19 萬，按照陳玉珍提案，助理薪水以後通通匯進立委戶頭，等於每個月變相增加 50 萬，不用核銷也不用單據。中華民國總統一個月也才月薪 50 萬。陳玉珍大筆一揮，幫 113 位立委通通加薪，超越總統和五院院長。以後想一夜暴富，就請來競爭不分區立委。

他提到，國民黨團助攻下，「助理費除罪化」法案已經付委。當天，立法院助理工會罕見發聲明，直指「反對倒退修法」。工會話講得很重：「廢除公費助理制度讓助理勞動權益向後倒退數十年，亦傷害我國的民主法治」。等於是這些立委胡搞瞎搞，員工已經看不下去，就算可能會被針對，也要站出來嗆聲。

其他國民黨立委也有異音，國民黨立委牛煦庭說「公費助理制度有存在必要」，直接表態反對把助理費「全部回歸大水庫」。

他提到，國民黨助理群組也向媒體表達不滿，對傅崐萁與陳玉珍的法案砲聲隆隆，在傅崐萁說助理費除罪化是「進步法案」之後，直接大酸「進步法案，哈哈哈」、「忍兩天了」、「工作尊嚴蕩然無存」。

但讓張育萌驚訝的是，傅崐萁竟然為了護航法案鬼扯「我們其實是保護這些助理」，說修法是讓助理的薪水不用捐出去給辦公室。他反問傅崐萁，「助理薪水匯到立委戶頭，如何防止助理不必被強迫捐薪？」

傅崐萁竟還指這些攻擊的都是「綠嘴」，讓他更加納悶，「助理工會是綠嘴嗎？國民黨助理們是綠嘴嗎？還是牛煦庭是綠嘴？」

最後，張育萌吐槽，如果要修法，就請請傅崐萁和陳玉珍大聲告訴台灣社會：「我怕我會貪污，所以我讓貪污合法化。」有些問題是沒有黨派之分的，他找不到任何理由，支持助理費除罪化。這種大是大非的問題，是沒有黨派之分的。

