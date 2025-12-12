「助理費除罪化」引眾怒 陳玉珍同意整合工會所提修法版本取代原提案審查

「助理費除罪化」引眾怒，國民黨立委陳玉珍同意整合工會所提修法版本取代原提案審查。（圖／李智為攝）

國民黨立委陳玉珍所提出的「助理費除罪化」修法引發立委助理眾怒，今（12日）由國會助理工會發起抗議，並與陳玉珍進行面對面的溝通，會後達成3點協議，陳玉珍同意整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會取代原提案審查。以補原提案之不足。

國會助理工會一早在立法院大門發起抗議活動，隨後工會幹部並與陳玉珍到會議室進行協商。立法院長韓國瑜也現身，他表示，這是他當院長第一次助理工會請願，所以一定要來致意，今天立委跟助理工會都在，大家可以多溝通，第二，行政院長是助理出身，他也是民代出身，兩個院長都是助理出身，各位心中酸甜苦辣他們都走過。但韓國瑜突然咳了幾聲，隨即說「對不起，最近工作壓力太大」。

廣告 廣告

立法院長韓國瑜被要求連署「撤回提案」反而轉身離去。（圖／李智為攝）

而助理工會此時拿出「撤回提案」的連署書要求韓簽名，但韓並沒有表示任何態度，反而轉身要離去，此時助理們則在會議室門口高喊「請院長簽名」，韓國瑜僅鞠躬致意。最後，國會助理工會與陳玉珍閉門會談溝通。

會後，陳玉珍公布與立法院國會助理工會代表協商後，達成以下三點共識：一、 國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理工作權、既有權益和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退，例如：公費助理薪資及年終獎金給付模式應按照現有「公費助理」制度不變。公費助理勞保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用等制度均不受任何影響。公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞動基準法規定。二、現行公費助理制度仍有進一步優化之空間，如專業加給、資深加給及在職進修、福利措施及參加各種文康社團活動比照立法院約聘僱人員等制度建立，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。三、未來上開提案審查時，陳玉珍委員承諾願意協助修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會取代原提案審查，以補原提案之不足。

不過，有些工會代表則要求陳玉珍「撤案」，並沒有在協議的三點共識中，參與協商的工會代表強調，我們所有助理公費制度，助理支出、維持工作權保障，及現有福利權益不變，在這幾個原則之上，我們所有公費助理現行的任何權利都沒有受到任何侵害。

工會代表進一步指出，今天確實有一些代表希望撤回原案不在協商內容之中而先行離開，可是我們在協商後已經沒有人堅持要去撤回原案，因此，在現場不表達，而離開後再表達要撤回原案，並要我們來承擔責任，這對協商代表是不公允的。

陳玉珍也表示，她已與工會代表說好會儘快將法案整理，她希望解決這個事情，並讓此法案成為立法院一個改革的契機，利用這個契機趕快把這個東西法治化，



回到原文

更多鏡報報導

助理費修法爭議延燒！藍委助理傳遭查水表 傅崐萁否認：這是假消息

國會助理抗議「助理費除罪化」 張啟楷現場聲援反遭圍剿

陳玉珍提助理費除罪 民進黨：淪立委私房錢侵害助理權益