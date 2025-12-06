「助理費除罪化」惹怒助理！她揭原因

▲國民黨立委陳玉珍提案《立法院組織法》修正草案，引起國會助理炸鍋，林月琴今說明原因。（圖／記者朱永強攝，2025.08.25）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍提案《立法院組織法》修正草案、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，昨付委審查，引起國會助理炸鍋。對此，民進黨立委林月琴今（6）日說明，若陳玉珍的版本通過，就會變成立委每個月將多出將近50萬，可以自由運用、且不用附單據，「你的錢被老闆拿去洗頭，你不會生氣嗎？你的錢被無理由拿去花，你不會生氣嗎？」

陳玉珍提案修《立法院組織法》規範，立法委員補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，「免檢據核銷」。由於現行公費助理薪水是由立院給付，一旦修法通過後，權責歸回立委本身，助理未來的薪水、勞健保，恐失去保障，因此引起國會助理反彈。

廣告 廣告

「為什麼陳玉珍提出的助理費除罪化，會引發這麼大的爭議？連自家助理都炸鍋？」林月琴說明，用最白話的方式說，原本立委使用助理費，都要實報實銷、有完整規範，若陳玉珍的版本通過，就會變成立委每個月將多出將近50萬，可以自由運用、且不用附單據，甚至把助理費當成自己的薪水花也不會被認定是貪污。

「你的錢被老闆拿去洗頭，你不會生氣嗎？你的錢被無理由拿去花，你不會生氣嗎？」林月琴表示，這讓她想到社工「薪資回捐」問題，當政府給的補助沒有真正進入社工的口袋，而是被當人頭，錢挪作他用，就是對基層勞工最直接的傷害。

林月琴提到，社工制度的推進，就是為了杜絕這種不公，就像國會助理費，就是要實際進到助理的口袋，不能成為立委調度的工具，讓立法院，成為權益退步的地方。

林月琴強調，不只是勞權受損，更會成為貪污的溫床，新聞也提到，這項修法引發國民黨助理強烈不滿，「不知道國民黨的委員們，會不會為自己的助理發聲，去向陳玉珍抗議呢？支持助理、反對修法！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

揭民進黨桃園市長人選進度！ 王義川曝「這時間」會出爐

批藍白一年挖國家1.43兆！綠委：這麼混的立委不願質詢4小時

批傅崐萁公然踐踏憲法！律師：超越美法「世界最扯」